﻿Bad Bramstedt: Bürgermeisterin will Wärme-Monopol der Stadtwerke knacken

Neubaugebiet Bimöhler Straße

Wer darf das nächste Neubaugebiet an der Bimöhler Straße in Bad Bramstedt zentral mit Wärme versorgen? Bürgermeisterin Verena Jeske will den günstigsten Anbieter zum Zug kommen lassen, was nicht zwangsläufig die Stadtwerke sind. Deren Geschäftsführer Marc Fischer reagiert gereizt auf die Ankündigung.

