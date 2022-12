﻿Bürgervorsteherin will zur Kommunalwahl in Bad Bramstedt wieder antreten

Die eine will bleiben, der andere gehen – in der Ortspolitik von Bad Bramstedt kündigt mit der Kommunalwahl 2023 ein Wandel an. Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt hat angekündigt, noch einmal anzutreten. Dagegen will der stellvertretende Bürgermeister Arnold Helmcke mit 81 Jahren aufhören.

Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt (75) will noch einmal antreten, Arnold Helmcke sich dagegen mit 81 Jahren zurückziehen. Das Foto entstand 2020, als Helmcke zum ersten stellvertretenden Bürgermeister ernannt wurde. Er trat die Nachfolge des verstorbenen Burkhard Müller an.

Bad Bramstedt. Am 14. Mai 2023 sind in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen. Auch in Bad Bramstedt laufen die Vorbereitungen dafür an. Die Parteien wollen im Januar und Februar ihre Bewerberlisten aufstellen. Zwei wichtige Personalien sind bereits bekannt: Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt (75) will sich von der CDU noch einmal aufstellen lassen und nach Möglichkeit auch das höchste Repräsentationsamt der Stadt erneut übernehmen. Der erste stellvertretende Bürgermeister, Arnold Helmcke (81), will sich nach 45 Jahren aus der Kommunalpolitik verabschieden.

Annegret Mißfeldt war 2003 als Nachfolgerin des inzwischen verstorbenen Friedmund Wieland (CDU) von der Stadtverordnetenversammlung zur Bürgervorsteherin gewählt worden, das höchste Ehrenamt der Stadt. "Ich habe der CDU mitgeteilt, dass ich noch einmal kandieren möchte, auch als Bürgervorsteherin", sagte sie unserer Redaktion. "Allerdings möchte ich dann nur noch repräsentative Aufgaben wahrnehmen, Reden halten, Ehrungen vornehmen, was ja auch die eigentliche Aufgabe der Bürgervorsteherin ist." In der Ausschussarbeit will sie dagegen kürzertreten.

Bad Bramstedt: Gutes Vertrauensverhältnis zur Bürgermeisterin

Um aber zum fünften Mal in das höchste Amt gewählt zu werden, muss die pensionierte Grundschulrektorin zunächst erneut Stadtverordnete werden. Die CDU will am Donnerstag, 12. Januar, ihre Kandidaten in einer Mitgliederversammlung im „Forsthaus“ Hitzhusen benennen. Dass sie von ihrer Partei wieder aufgestellt wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Die CDU müsste am 14. Mai aber auch die stärkste Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung werden, damit sie das Zugriffsrecht auf das Amt der Bürgervorsteherin hat. Seit Gründung der Bundesrepublik war ihr das noch stets gelungen.

Mißfeldt sagt, das Amt sei schon herausfordernd und durch den Dauerstreit der CDU mit der Bürgermeisterin Verena Jeske nicht einfacher geworden. "Ich arbeite aber gerne mit Frau Jeske zusammen. Wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis, so wie ich es auch zu ihren Vorgängern Udo Gandecke und Hans-Jürgen Kütbach hatte." Für das Amt der Bürgervorsteherin sei es wichtig, ein "ausgleichendes Wesen zu haben, und, ich glaube, das habe ich."

„Missi“ bekam von ihren Schülern den Kosenamen

In Bad Bramstedt ist „Missi“ bestens bekannt und geschätzt, auch schon durch ihren Beruf als Rektorin der Grundschule am Storchennest von 1998 bis 2012. Ihre Schüler gaben ihr den Kosenamen, der heute zum allgemeinen Sprachgebrauch in der Stadt gehört.

Schon seit 1978 gehört Arnold Helmcke der Stadtverordnetenversammlung an. Seit gut zwei Jahren ist er der erste stellvertretende Bürgermeister Stadt, zuvor war er viele Jahre der zweite stellvertretende Bürgermeister. Wenn die SPD Ende Januar oder Anfang Februar ihre Kandidaten für die Stadtverordnetenwahl benennt, wird Helmcke nicht mehr dabei sein. "In meinem Alter muss auch mal Schluss sein", sagt der 81-Jährige, dem die Jahre aber nicht anzumerken sind. Aufgrund seiner langen politischen Ehrenamtszeit kann er in den politischen Gremien Fakten und Daten aus dem Gedächtnis hervorrufen, wo viele Jüngere längst passen müssen.

„Das Amt als stellvertretender Bürgermeister wird mir fehlen. Ich werde dann natürlich nicht mehr alles sofort mitbekommen, was in der Stadt passiert.“ Es sei aber an der Zeit, Jüngeren Platz zu machen und „langweilen werde ich mich nicht“, so Helmcke.

Auch Planungsausschusschef Bredfeldt hört auf

Gravierende personelle Änderungen wird es auch bei den Grünen geben, die am Donnerstag, 19. Januar, ihre Kandidaten wählen. Fritz Bredfeldt, seit vielen Jahren Vorsitzender des städtischen Planungs- und Umweltausschusses, will mit 71 Jahren nicht wieder antreten. Ausscheiden werden auch Radverkehrsexperte Peter Strübing und Cornelia Schönau-Sawade, die im August dieses Jahres stellvertretende Regierungssprecherin in der Staatskanzlei Kiel wurde.

Die FDP will dagegen möglichst mit bekannten Gesichtern wieder antreten. Fraktionsvorsitzender Dennis Schröder und auch sie selbst, würden sich wieder bewerben, kündigte die stellvertretende Fraktionschefin Beate Albert an. Sie gehe davon aus, dass auch die anderen FDP-Stadtverordneten wieder kandidieren werden. Die Mitgliederversammlung soll Ende Januar oder im Februar stattfinden.