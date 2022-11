﻿Bad Bramstedt: Eltern sollen bezahlen, auch wenn die Kita ausfällt

Schließungen und eingeschränkte Betreuungszeiten können die Kitas aufgrund Personalmangels und hohen Krankenstandes nicht immer vermeiden. Die Arbeiterwohlfahrt hat Eltern in Bad Bramstedt die Beiträge dafür erlassen. Nun will die Stadt dafür nicht aufkommen – denn sie fürchtet, dass der Fall Schule macht.

Bad Bramstedt/Kaltenkirchen. Alle Kitas im Land leiden unter chronischem Mangel an Fachpersonal. Die „Rappelkiste“ in Bad Bramstedt musste schon zeitweilig schließen, ihr Träger, die Arbeiterwohlfahrt, erließ den Eltern dafür einen Teil der Beiträge und wollte das Geld nun von der Stadt zurück haben. Die sagt „Nein“, es soll kein Präzedenzfall geschaffen werden. Außerdem gebe auch keine Verpflichtung, Eltern die Beiträge zu erlassen, wenn Betreuungszeiten ausgefallen sind.

Im Fall "Rappelkiste" geht es um bescheidene 4100 Euro – nichts, was den Haushalt der Stadt über Gebühr belasten würde. Bürgeramtsleiter Jörg Kamensky hat dem Sozialausschuss der Stadt dennoch von der Zahlung abgeraten, und so wurde es dann auch beschlossen. "Wir werden sonst sehr schnell weitere Anträge von den anderen Trägern bekommen", so der Leiter des für die Kitas zuständigen Bürgeramtes.