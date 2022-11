Asiatische Nudelgerichte bot in den jüngsten Tagen ein Automat in der Sporthalle der Jürgen-Fuhlendorf-Schule in Bad Bramstedt an – sehr zum Ärger von Bürgermeisterin Verena Jeske. Der Betrieb sei mit der Stadt nicht abgesprochen worden, laufe allen Energiesparbemühungen zuwider und das auf Kosten der Stadt. Nun ist das Gerät abgeschaltet worden.

