﻿Kinder lernten mit riesiger Laute und Bratsche alte Opern kennen

Bad Bramstedt. Ungewohnte Klänge waren in der Grundschule am Storchennest zu hören. Dort trat das Quintett der Historischen Oper am Gänsemarkt mit Ilja Dobruschkin (Geschäftsführer, Moderator und erster Geiger), Henriette Mittag (zweite Geige und Bratsche), Ulli Wedemeier (Laute), Marthe Perl (Gambe) und Martha Matscheko (Gesang) vor Viertklässlern auf und boten ihn anschließend einen Opernworkshop an. Am Ende schufen die Kinder die Kulisse für eine Aufführung in der Elbphilharmonie.

„Kinder haben kaum Zugang zu der Musik. Wir wollen sie einbinden in die vergessene Kultur“, sagt Ilja Dobruschkin. Seine Hoffnung: Als Erwachsene werden die Kinder später Opernaufführungen besuchen.

Workshop in Bad Bramstedt: Warum gehen die Leute in die Oper?

In dem Workshop wurden die Kinder zunächst mit den Instrumenten wie Geige und Bratsche, deren Klang und Unterschieden vertraut gemacht. Auch eine riesige Laute hatten die Hamburger mitgebracht. Die Historische Oper am Gänsemarkt hat sich besonders auf alte, zum Teil kaum mehr bekannte Opern spezialisiert. Entsprechend spannend waren auch die mitgebrachten Instrumente.

In Gesprächen wurde dann auf den Grund gegangen, was die Besonderheiten von Opern sind. „Was sonst gesagt wird, wird gesungen“, lautete die Antwort eines Mädchens. Und warum gehen die Menschen in die Oper? „Weil es schön klingt“, sagte eine andere Schülerin.

Die Kinder hörten sich mit ihren Workshop-Anleitern Ausschnitte aus der Oper „Alceste und Admet“ aus dem Jahr 1767 an. Nach jedem Abschnitt bekamen sie die Möglichkeit, auf einer großen Papierrolle die Gefühle, die die Musik bei ihnen ausgelöst hat, aufzuschreiben. Kaum ein Kind, das sich nicht beteiligte. Sehr schnell füllte sich der Bogen mit Begriffen wie „Trauer“, „lustig“, „Freude“. Und jedes Mal ging Dobruschkin auf die Begriffe und die damit von den Kindern verbundenen Empfindungen ein.

Schließlich ging es daran, aus Pappe ein Bühnenbild zu erstellen. Die entstandenen Teilbilder wurden von Profis so gereiht und digitalisiert, dass aus ihnen ein virtuelles Bühnenbild entstand. Dieses dient als Hintergrund in den Aufführungsorten. „Ein festes Bühnenbild verwenden wir nicht“, erklärt Ilja Dobruschkin.

Kulissen für die Elbphilharmonie geschaffen

Höhepunkt dieses Workshops wird die Aufführung der Oper in der Elbphilharmonie sein, zu dem alle Kinder eingeladen werden, auch wenn sie dann schon die weiterführenden Schulen besuchen. „Wir halten zu ihnen Kontakt und organisieren das“, versprach Ilja Dobruschkin. Der Termin steht noch nicht fest. Dort können die Schülerinnen und Schüler dann das Ergebnis ihrer Mitarbeit in Form des digitalen Bühnenbildes erleben.

Bis auf ein Mädchen, das schon einmal in einer Oper war, hatten alle anderen Kinder mit dem Thema Opernmusik bisher keine Berührung gehabt. Doch das Interesse wurde geweckt, nicht nur bei dem zehnjährigen Lasse Nitschke. „Vorher dachte ich, das ist ganz normale Orchestermusik, jetzt finde ich es richtig spannend“, sagte er.

Von 1678 bis 1738 hatte es am Gänsemarkt in Hamburg eine Oper gegeben, an die die 2020 gegründete „Historische Oper am Gänsemarkt“ mit der Aufführung alter Werke erinnern will. Sie verfügt über keine eigene Spielstätte, sondern tritt unter anderem in der Elbphilharmonie, auf Kampnagel oder im Theater Itzehoe auf. Er wolle mit dem Ensemble über die alte Musik informieren, das Interesse daran wecken und wachhalten, erklärte Ilja Dobruschkin.

