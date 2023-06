König Jürgen regiert bei den Vogelschützen in Bad Bramstedt

Zeugen gesucht

Kreis Segeberg: Mehrere Einbrüche in Transporter

Im Kreis Segeberg wurde in Seth, Oering und Norderstedt in verschiedene Transporter, teils von Handwerksbetrieben, eingebrochen. Dabei wurde in den meisten Fällen Werkzeug geklaut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.