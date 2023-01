Bad Bramstedt: Mann bedroht 13-Jährigen mit Messer

Viele Einbrüche zum Jahreswechsel in den Kreisen Pinneberg und Steinburg

Schmuck und Bargeld haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in den Kreisen Pinneberg und Steinburg mitgehen lassen. In einem Fall wurden sie gestört – hier blieb es bei einem Einbruchsversuch. Ein Überblick über die Taten.