﻿Bad Bramstedts Osterauinsel wird instand gesetzt

Die Osterauinsel in Bad Bramstedt ist ein wahres Kleinod. Umgeben von zwei Auen wirkt sie wie eine kleine Oase inmitten der Stadt. Seit einigen Tagen ist sie aber zur Hälfte gesperrt, weil der Bauhof dort tätig ist.

Bad Bramstedt. Die Osterauinsel in Bad Bramstedt wird zurzeit vom Bauhof neu gestaltet. Der Weg auf der Nordseite musste dringend erneuert werden. Bei der Gelegenheit gibt es auch neue Pflanzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Osterauinsel ist eine kleine Parkanlage mitten in der Stadt. Auf der einen Seite wird sie von der Osterau begrenzt, auf der anderen von einem Seitenarm, mit dem früher die Wassermühle angetrieben wurde. Die Mühle steht auch heute noch. Sie dient als Wohnhaus und statt Mühlrad befindet sich darin eine Stromturbine, die aber wegen des niedrigen Wasserstandes nicht betrieben werden kann. In der Parkanlage gibt es eine Boulebahn, Fitnessgeräte und Parkbänke.

Osterauinsel Bad Bramstedt: Statt Klinker künftig ein Sandweg

Der Gehweg auf der Nordseite war aber in den letzten Jahren immer mehr kaputtgegangen. Bauhofleiter Tim Britten führt das auf die häufigen Überschwemmungen in den Wintermonaten zurück. „Zwischen den Klinkersteinen klafften Fugen von mehreren Zentimetern. Für Radfahrer war das gefährlich“, so Britten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der neue Weg wird keine Klinkersteine mehr bekommen. Er wird nur noch von Steinen eingefasst, bekommt sonst aber eine sogenannte wassergebundene Decke, eine Sandoberfläche. „Das ist wegen der Überschwemmungen die bessere Lösung“, so der Bauhofleiter. Die Böschung zum Seitenarm wurde auch erneuert und mit bienenfreundlichen Sträuchern bepflanzt. Im Mai soll alles fertig sein, der Absperrzaun dann wieder abgebaut.

Lesen Sie auch

Schon jetzt ist aber die Fontäne in Betrieb. Sie steht dort, wo der Seitenarm wieder in die Osterau mündet. Die Fontäne hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme bereitet. Durch die hohe Fließgeschwindigkeit der Au versandete sie regelmäßig. „Wir haben einen neuen Filter eingebaut und hoffen, dass sie jetzt besser läuft“, erklärte der Bauhofchef.