﻿Bad Bramstedt: Radelnde Mädchen festgehalten und beschimpft

Schmale Bürgersteige, breite Fahrbahnen – so sieht es an vielen Stellen in der Innenstadt von Bad Bramstedt aus. Konflikte zwischen Radfahrern, die die Bürgersteige benutzen, und Fußgängern gibt es häufig. In einem aktuellen Fall, bei dem zwei Mädchen festgehalten wurden, ermittelt nun die Polizei.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket