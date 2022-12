﻿Stadt gibt grünes Licht: Bad Bramstedter Schützenhaus kann saniert werden

Bad Bramstedt. Es regnet durchs Dach, die Fenster haben teilweise Einfach-Verglasung, die Eingangsstufen zur Hausmeisterwohnung bröckeln – das Schützenhaus in Bad Bramstedt befindet sich in einem desolaten Zustand. Da nun aber die Stadtverordnetenversammlung einen Zuschuss von 70.000 Euro bewilligt hat, kann mit den Sanierungsarbeiten unverzüglich begonnen werden. Jedoch wird der Vereinsvorstand wohl noch tiefer in die eigene Kasse greifen müssen, da der Zuschuss geringer ausfällt als beantragt.

Im Vereinsheim der Rolandschützen hat sich in den vergangenen Jahren ein erheblicher Sanierungsstau gebildet. Nach den Plänen des Vereinsvorstands soll das Gebäude für 304.000 Euro instandgesetzt werden. Davon könne nur das Nötigste bezahlt werden, hatte Vereinsvorsitzender Christoph Lauff unlängst betont: neue Fenster, Instandsetzungen der Eingänge und des Daches sind geplant. Außerdem muss eine Absauganlage am Pistolenschießstand installiert werden, da beim Schießen die Raumluft kontaminiert wird. Ohne diese Anlage würde der Schießstand über kurz oder lang geschlossen werden, so Lauf.

Auch andere Vereine in Bad Bramstedt haben Probleme

Doch angesichts eines Haushaltsdefizits von gut drei Millionen Euro im kommenden Jahr und rapide steigenden Schulden auch in den Folgejahren, sitzt das Geld bei den Stadtverordneten nicht mehr so locker. Jan-Uwe Schadendorf (SPD) wollte den Antrag des Schützenvereins auf einen 91.000-Euro-Zuschuss an den Finanzausschuss zurück überweisen. Dafür gab es aber keine Mehrheit. Das Thema sei bereits ausreichend in den Ausschüssen diskutiert worden, hieß es. Bürgermeisterin Verena Jeske wies erneut darauf hin, dass Tennisvereinigung und Bramstedter Turnerschaft mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, die Stadt nicht alles leisten könne.

Schließlich beantragte Grünen-Fraktionschef Gilbert Sieckmann-Joucken eine Kürzung auf 70.000 Euro, die in den Haushalt 2023 aufgenommen werden sollen. Davon können 30.000 Euro ab Januar fließen, der Rest sollte mit einem Sperrvermerk versehen werden, also erst ausgezahlt werden, wenn der Schützenverein nach entsprechendem Baufortschritt dies beantragt. So wurde es dann auch mit 14 Stimmen beschlossen, sechs Stadtverordnete lehnten den Antrag ab, drei enthielten sich der Stimme.

Trotz Kürzung zeigte sich Schützenvereinsvorsitzender Lauff mit dem Beschluss zufrieden. „Damit können wir die Bauarbeiten unverzüglich ausschreiben“, sagte er unserer Redaktion. Zuschussanträge hat Lauff auch beim Landessportverband (61.000 Euro) und beim Kreissportverband (73.000 Euro) beantragt. Deren Bewilligung ist jeweils abhängig von der Förderzusage der Stadt. Der Verein selbst hatte mit einem Eigenanteil von 79.000 Euro gerechnet, die er nun wohl um die von der Stadt gekürzten 21.0000 Euro aufstocken muss. Darüber soll im Februar die Jahresversammlung des rund 300 Mitglieder zählenden Vereins entscheiden.