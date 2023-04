﻿SPD will Stadtbus für Bad Bramstedt auf Kosten des Kreises Segeberg

Angebot wird erweitert

In Schleswig-Holstein bereichern Vereine das Angebot für Kinder an Ganztagsschulen. 475 Angebote laufen derzeit, davon 63 auch im Kreis Segeberg. Die Projekte der Sportvereine erfreuen sich besonderer Beliebtheit. So wie in Schmalfeld: Dort ist es das Einradfahren.