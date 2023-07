﻿Wegen Schlachthofschließung: Trinkwasser wird deutlich teurer

Bad Bramstedt. Es hatte sich schon im Mai angekündigt, als Vion die Schließung seines Rinderschlachthofes in Bad Bramstedt bekannt gab. Das Unternehmen ist der fünftgrößte Wasserverbraucher in der Stadt. Fällt er aus, steigen Wasserpreis und Abwassergebühren. Die Stadtwerke Bad Bramstedt werden bereits zum 1. August das Wasser um 33 Cent pro Kubikmeter erhöhen. Die Abwasserentsorgung durch die Stadt wird wohl zum Jahreswechsel teurer.

Marc Fischer, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Bramstedt, erklärte, Vion verbrauche rund 200 000 Kubikmeter Wasser im Jahr. Insgesamt fließen durch das Wasserwerk jährlich eine Million Kubikmeter. Der Schlachthof hat also einen Anteil von rund 20 Prozent am Gesamtverbrauch, und der fällt nun weg.

Der Wasserpreis wird deshalb pro Kubikmeter auf 1,86 Euro steigen, was einer Verteuerung von 21,5 Prozent entspricht. Fischer wies darauf hin, dass die Stadtwerke mit dem Wasser keinen Gewinn erwirtschaften dürfen. „Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert“, so der Geschäftsführer. Der Preis werde zu 80 Prozent aus Fixkosten und 20 Prozent aus variablen Kosten gebildet. Die Fixkosten blieben nach der Schlachthofschließung die gleichen, sodass der Gebührenausfall von allen anderen aufgefangen werden muss.

Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem statistischen Durchschnittsverbrauch von 180 Kubikmetern im Jahr bedeutet die Preisanhebung eine Mehrbelastung von 59 Euro im Jahr. Für die Monate August bis Dezember 2023 sind es 25 Euro mehr. Der neue Preis soll auch im Jahr 2024 Bestand haben.

In Kaltenkirchen ist das Wasser billiger als in Bad Bramstedt

Fischer betont, dass die Stadtwerke trotz der Anhebung immer noch im Mittelfeld in Schleswig-Holstein liegen, eine Aussage, die sich mit den Berechnungen des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein deckt. Doch in der Nachbarschaft geht es auch deutlich billiger: In Kaltenkirchen kostet der Kubikmeter 1,07 Euro. Auch der Grundpreis ist in der Nachbarstadt niedriger: 39,12 Euro pro Jahr, in Bad Bramstedt sind es 53,50 Euro.

Zusätzlich zur Verteuerung des Trinkwassers wird die steigende Abwassergebühr, die die Stadt erhebt, Haushalte und Firmen in Bad Bramstedt belasten. Wenn 20 Prozent weniger Wasser verbraucht wird, kommt auch im Klärwerk in der Glückstädter Straße 20 Prozent weniger Abwasser an. Würde der Preis, wie beim Trinkwasser, um rund 20 Prozent steigen, würde dies eine Verteuerung 54 Cent pro Kubikmeter bedeuten. Zurzeit beträgt die Gebühr 2,69 Euro. Auf den statistischen Vier-Personen-Haushalt berechnet, käme eine jährliche Mehrbelastung von fast 100 Euro zusammen, mit der Wasserpreiserhöhung summiert sich diese auf rund 150 Euro im Jahr.

Verschwindet mit dem Schlachthof auch der Gestank?

Doch ob es so kommen wird, ist nicht sicher. Vion betreibt mit dem Blutverarbeiter Sonac, ein US-amerikanisches Unternehmen, eine gemeinsame Vorklärung. Bürgermeisterin Verena Jeske sagt, wenn Vion ausfällt und die Vorklärung nicht mehr funktioniert, könnte es sein, dass Sonac in eine höhere Gebührenklasse fällt, was dann wiederum die Gebührenerhöhung für die Privathaushalte abmildern würde. „Zurzeit läuft gemeinsam mit Sonac ein Pilotprojekt, um mit Beimischungen festzustellen, wie das Abwasser zum Klärwerk gelangen kann. Wir laufen Gefahr, dass sonst die Kanalisation verstopft“, erklärt Jeske. Die Bürgermeisterin rechnet damit, dass die Abwassergebühr erst zum 1. Januar 2024 steigen wird.

Übrigens: Mit der Schließung des Schlachthofes wird auch endlich geklärt werden, wer der Verursacher des Gestanks im Norden der Stadt ist, der immer an heißen Sommertagen über das Wohngebiet August-Kühl-Straße/Graf-Stolberg-Straße zieht. Der kann nämlich auch von Sonac ausgehen. „Wenn wir das wissen, können wir endlich gezielte Maßnahmen einleiten“, sagt Bürgermeisterin Jeske.

