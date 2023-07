Zwei Pkw beteiligt

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw wurden am Montagabend an einer Kreuzung in Brad Bramstedt vier Personen verletzt. Sie wurden alle ins Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.

