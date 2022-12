﻿So wappnet sich Bad Bramstedt für möglichen Blackout

Cyber-Angriffe auf zentrale Rechner, Sprengungen von Gas-Pipelines in der Ostsee – die sogenannte kritische Infrastruktur ist ins Blickfeld von Politik und Behörden gelangt – auch in Bad Bramstedt. „Wir müssen verhindern, dass bei einem Blackout das Chaos ausbricht“, sagt Bürgermeisterin Verena Jeske.

Bad Bramstedt. Die Bad Bramstedter werden Anfang nächsten Jahres Post vom Rathaus bekommen – kein Steuerbescheid, sondern eine Aufforderung, Vorräte für den Fall eines länger andauernden Stromausfalls anzulegen. „Ich habe Sorge, dass bei einem Blackout 16.000 Bad Bramstedter vor dem Rathaus stehen und um Hilfe bitten“, sagt Bürgermeisterin Verena Jeske. Prof. André Röhl aus Hamburg wird die Stadtverwaltung beraten, wie sie sich gegen den schlimmsten Fall wappnen kann.

Röhl leitet an der Northern Business School Hamburg den Studiengang Sicherheitsmanagement und berät Kommunen, wie sie sich auf mögliche Katastrophen vorbereiten können. Wegen des Ukrainekrieges, Angriffe auf Datenbanken und die Zerstörung der Ostseepipelines Nordstream 1 und 2 ist er zurzeit ein gefragter Experte.

„Wir müssen vor die Krise kommen“

„Wir wollen uns zunächst mit dem Blackout befassen“, erklärte Bürgermeisterin Jeske, später sollen dann auch andere Szenarien, wie Überflutungen abgearbeitet werden. Einen konkreten Anhaltspunkt für einen großflächigen Stromausfall gibt es nicht. „Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Blackout kommt, ist nicht relevant“, meint der Professor. Allein die Tatsache, dass er nicht auszuschließen sei, mache es erforderlich, sich darauf vorzubereiten. „Wir müssen vor die Krise kommen“, sagt die Bürgermeisterin.

Mit einem Flyer, der jetzt erarbeitet wird, sollen zunächst die Einwohnerinnen und Einwohner für das Thema sensibilisiert werden. „Wasser, Grundnahrungsmittel, Gaskocher, all das sollte in jedem Haushalt bevorratet werden, dafür wollen wir werben“, sagt Bürgermeisterin Jeske. „Als Stadt können wir nicht allen Bürgern helfen.“ Sie gab zu bedenken, dass bei einem kompletten Stromausfall die gesamte Infrastruktur zusammenbreche. „Weil die Pumpen ausfallen, gibt es kein Wasser mehr, mit dem Handy zu telefonieren, wird nicht mehr möglich sein. Sogar das Klärwerk fällt dann aus“, so die Bürgermeisterin.

Auf dem Flyer soll auch eine Telefonnummer stehen, bei der sich Menschen melden sollen, die sich im Fall eines Blackouts aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht selbst helfen können. „Zurzeit wissen wir nicht, wo diese Menschen wohnen“, sagt die Bürgermeisterin. Damit das Rathaus funktioniert, soll jetzt ein Notstromaggregat angeschafft werden. Der Anschluss dafür ist bereits vorhanden. Doch die Lieferzeit beträgt 12 bis 18 Monate, weiß Feuerwehrführer Kai Harms. Einen Krisenstab gibt es in Bad Bramstedt schon seit Beginn der Corona-Pandemie. Damals hatten alle Hilfsorganisationen, die Kliniken und das Rathaus an einem Wochenende Notfallvorbereitungen getroffen. Dieser Stab lasse sich schnell wieder aktivieren, so Bürgermeisterin Jeske.

Zu den Vorbereitungen der Stadt gehört auch, im Klärwerk das Blockheizkraftwerk technisch so aufzuwerten, dass es auch im Fall eines Blackouts arbeitet. Dann könnten auch die acht elektrisch betriebenen Pumpstationen mit Strom aus dem Kraftwerk betrieben werden.

Fahrstühle können zur Falle werden

Fahrstühle können durch einen Stromausfall zur Falle werden. Darauf ist die Feuerwehr Bad Bramstedt jedoch vorbereitet. „Wir wissen, wo es in Bad Bramstedt Fahrstühle gibt“, so Wehrführer Kai Harms. Und seine Mannschaft hat auch das technische Wissen, Menschen aus stecken gebliebenen Fahrstühlen zu befreien. Über mehrere Notstromaggregate verfügt die Feuerwehr natürlich auch. Nicht bekannt ist ihr jedoch, wo es mit Pumpen betriebene Drainagen an Privathäusern in Bad Bramstedt gibt. Sie dienen dazu, den Grundwasserstand so weit abzusenken, dass die Keller trocken bleiben. Fallen sie aus, stehen die Keller schnell unter Wasser und die Feuerwehr muss pumpen. Nun gilt es, herauszufinden, wo solche Anlagen sind.

So gut sich die Stadt auch auf einen Blackout vorbereitet, für Professor Röhl steht dennoch fest: „Es werden immer Dinge auftreten, die gar nicht berechenbar sind.“