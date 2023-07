﻿Stellplatzsatzung: Der eine muss zahlen, der andere nicht

Bad Bramstedt. Die Stellplatzsatzung von Bad Bramstedt war 2018 erheblich verschärft worden, damit weniger Autos im öffentlichen Raum parken. Was gut gemeint war, wurde zum Bumerang. Die Satzung behindert die Entwicklung der Innenstadt und ist auf Einzelfälle kaum anwendbar. Das zeigte sich einmal mehr im Bauausschuss, der sich mit zwei schwierigen Fällen zu befassen hatte.

Der erste Fall ist der Neubau am Nordrand des Marktplatzes. Dort ist in den letzten Monaten ein hübsches Haus entstanden, das ursprünglich für einen anderen Zweck konzipiert worden war. Es sollte ein Wohnhaus mit Arztpraxis im Parterre werden. Dann kaufte es aber die Steuerkanzlei Kuhlmann, die bisher am Achtern Dieck ansässig war. Dort wurde ihr der Mietvertrag gekündigt, sodass sie dringend neue Räume benötigte. Mittlerweile ist die Kanzlei dort schon eingezogen und nutzt das gesamte Gebäude.

Der Verein Kiwebu ist Mieter des alten Postgebäudes im Landweg. Der gemeinnützige Verein müsste Parkplätze mieten, die er für seine behinderte Klientel aber gar nicht braucht. © Quelle: Einar Behn

Die Stellplatzsatzung fordert jetzt aber erheblich mehr Parkplätze. 13 müssten vorhanden sein, fünf gibt es aber nur. Und da das Grundstück dicht bebaut ist, können auch keine weiteren geschaffen werden. Der Bauausschuss entschied, wie schon so oft, von der Ablöseregelung in der Satzung Gebrauch zu machen. Das Unternehmen soll 6000 Euro pro Stellplatz bezahlen, insgesamt 48 000 Euro. Davon müsste die Stadt theoretisch Parkplätze schaffen, was aber in der Innenstadt nicht möglich ist.

Stadtverordneter Klaus-Dieter Hinck kritisierte: „Wir können doch nicht jeden Stellplatz drei- oder viermal in der Stadt durch Ablösen nutzen. Dann müssten wir die Autos ja stapeln.“ Die SPD lehnte die Ablösung ab und will das Thema nun voraussichtlich noch einmal in der Stadtverordnetenversammlung ansprechen. Der Beschluss des Bauausschusses ist aber rechtsgültig.

Parkplätze für geistig Behinderte

Beim zweiten Fall handelt es sich um das alte Postgebäude im Landweg. Der Verein Kiwebu hat dort eine Ausbildungsstätte für geistig behinderte Menschen eingerichtet. Im Betrieb sollen insgesamt 32 Mitarbeiter tätig sein, davon acht Festangestellte und 24 Auszubildende mit Behinderung. Nach der Satzung gilt der gemeinnützige Verein als Industrie- und Handwerksbetrieb. 16 Stellplätze wären erforderlich, aber acht hat der Verein nur von der Deutschen Telekom als Eigentümer gemietet.

Geschäftsführer Jonas Hövermann sagte: „Platz genug gibt es auf dem Grundstück, wir könnten weitere Stellplätze mieten. Aber die Telekom verlangt dafür 400 Euro zusätzlich im Monat und wir können sie gar nicht nutzen.“ Die Auszubildenden hätten keinen Führerschein, sie werden mit Kleinbussen von zu Hause abgeholt. Die 400 Euro, so Hövermann, würde der Verein auch nicht vom Kreis Segeberg erstattet bekommen, der die Einrichtung als Eingliederungshilfe finanziert.

Weil es sich um eine soziale Einrichtung handelt, entschied sich der Ausschuss mehrheitlich für eine Befreiung von der Stellplatzsatzung. Bedenken dagegen hatte allerdings Ausschussvorsitzender Volker Wrage (CDU). „Mieter und Vermieter müssten sich einigen“, sagte er. Wenn die Stellplätze vorhanden sind, dürfe die Stadt nicht auf die Durchsetzung der Satzung verzichten.

Statt Wohnhaus eine Baulücke

Die Stellplatzsatzung sorgt immer wieder für solche Diskussion. Im Maienbeeck klafft seit Jahren eine schmale Baulücke neben Elektro-Fölster. Die Eigentümer würden sie gerne mit einem Wohnhaus bebauen, aber es gibt auf dem Grundstück kein Platz für Parkplätze. Nur wenige Meter weiter, neben Buch und Medien, wurde einem Bauunternehmen , das dort ein Bürohaus bauen will, die Ablösung gestattet.

Auch über Grundstücke im Landweg gab es immer wieder solche Diskussionen. Und in zwei Fällen befreite sich die Stadt selbst von ihrer Satzung: beim Bau des neuen Medizinischen Versorgungszentrums in der König-Christian-Straße und beim Jugendzentrum.

Schon vor drei Jahren hatte die SPD beantragt, die kurz zuvor reformierte Stellplatzsatzung zu überarbeiten. Eine Arbeitsgruppe wurde dafür gegründet, doch sie tagte nie. Pandemie und Personalnot im Rathaus verhindern dies. Der Bauausschuss war sich nun aber einig, einen erneuten Anlauf zu unternehmen.

