﻿Noch eine zweite Kita soll ins Wohngebiet an der Bimöhler Straße

Bad Bramstedt. Für das Problem fehlender Kita-Plätze kündigt sich in Bad Bramstedt eine Lösung an. Nach Informationen unserer Redaktion will ein Bauunternehmen für die Stadt eine Kita in der Straße „Dibberns Hoff“ bauen. Auch ein Träger ist schon gefunden: die Lebenshilfe Bad Bramstedt.

Vom Tisch sind damit Pläne, eine gebrauchte Container-Kita in Lübeck zu kaufen und neben dem Flüchtlingshaus am Tegelbarg aufzustellen. Die Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg hatte klargestellt, dass zuvor eine öffentliche Ausschreibung erforderlich ist. Das würde aber zu lange dauern. Der Eigentümer der Container-Kita muss das Gelände in Lübeck kurzfristig räumen, das Behelfsheim also anderweitig verkaufen. „Er hat sein Angebot bereits zurückgezogen“, erklärte Bürgermeisterin Verena Jeske.

Lebenshilfe wird Träger der neuen Kita

Mittlerweile hat die Bürgermeisterin andere Kontakte geknüpft. Am Montagabend stellte sie ihre Pläne im nicht-öffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung vor. Näheres wollte sie dazu noch nicht öffentlich mitteilen, zunächst soll noch einmal der Hauptausschuss beraten. Sie gab lediglich den Beschluss bekannt, dass die Lebenshilfe Bad Bramstedt die Trägerschaft übernehmen soll. Neben dem Integrationskindergarten „Mullewapp“ würde die Lebenshilfe damit eine zweite Kita in der Stadt übernehmen.

Bürgermeisterin Verena Jeske (Mitte), hier vor der Stadtverordnetenversammlung, gab bekannt, dass die Lebenshilfe neuer Kitaträger wird. © Quelle: Einar Behn

Nach Informationen unserer Redaktion will ein in Bad Bramstedt ansässiges Bauunternehmen als Investor eine Kita in der Straße „Dibberns Hoff“ errichten. Die Stadt wird sie dann entweder mieten oder kaufen. Die Straße „Dibberns Hoff“ führt in das Neubaugebiet südlich der Bimöhler Straße. Der große Vorteil daran ist: Es besteht dort bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan. Außerdem kann die Stadt die Pflicht zur europaweiten Ausschreibung umgehen, wenn ein Privatunternehmen das Gebäude auf eigene Kosten errichtet. Die Kita könnte somit trotz konventioneller Bauweise vergleichsweise schnell fertiggestellt werden.

Bald zwei Kitas südlich der Bimöhler Straße

Zeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung. Rund 240 Kindern kann zurzeit kein Kita-Platz angeboten werden, davon sind gut 150 aus Bad Bramstedt, der Rest aus anderen Wohnorten, vor allem dem Umland. Die ebenfalls südlich der Bimöhler Straße geplante Tagesstätte am Moorstücken kann sobald nicht gebaut werden, weil die Zufahrt über ein Baugebiet erfolgen muss, dessen Planung sich wegen diverser Naturschutzbelange verzögert. „An der Kita Moorstücken halten wir natürlich weiterhin fest“, versichert die Bürgermeisterin. Die neue Kita solle zusätzlich geschaffen werden. Moorstücken ist für 130 Kinder ausgelegt.

In der Kita an „Dibberns Hoff“ sollen die restlichen gut 100 Plätze geschaffen werden. Ob und wie schnell diese Tagesstätte realisiert werden kann, hängt vor allem vom Hauptausschuss ab, der die Verträge mit dem Bauunternehmen genehmigen muss. Die Entscheidung soll voraussichtlich Anfang April gefällt werden.

Wenn die Kita fertig ist, gilt es, die nächste Hürde zu überwinden. Die Lebenshilfe muss dann Erzieherinnen finden, was ein zunehmendes Problem darstellt. In Kaltenkirchen musste die Stadt vor einigen Tagen vermelden, dass neu gebaute Gruppenräume nicht genutzt werden können, weil das Personal fehlt.