﻿Bad Bramstedter Glaserei gewinnt diesjährigen Handwerksförderpreis

Die Glaserei Manske in Bad Bramstedt ist diesjähriger Gewinner des VR-Förderpreises Handwerk in Schleswig-Holstein. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen übergab den Preis im Freilichtmuseum Molfsee. Die Auszeichnung bekam Inhaber Robin Burmeister für seine „Zukunftsvisionen und sein hervorragendes Gesamtkonzept“, hieß es in der Laudatio.

Bad Bramstedt. Die Bad Bramstedter Glaserei Manske ist für ihre Zukunftsvisionen und ihr wirtschaftliches Gesamtkonzept mit dem VR-Förderpreis Handwerk ausgezeichnet worden. Inhaber Robin Burmeister konnte im Freilichtmuseum Molfsee den mit 7000 Euro dotierten Preis entgegennehmen. Auf den zweiten und dritten Platz kamen die Gutsbäckerei Wulksfelde in Tangstedt und das Unternehmen Hahn und Meiner – Wood and Nails in Risum-Lindholm.

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) übergab den von den Volks- und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein gestifteten Preis an die Gewinner. Sie waren von einer Jury, bestehend aus Vertretern der Handwerkskammer, des Wirtschaftsministeriums und der VR-Banken ausgewählt worden.

An der Glaserei Manske, ein Bad Bramstedter Traditionsunternehmen, das heute von Glasermeister Robin Burmeister geführt wird, gefiel der Jury vor allem „die stetige Prozessoptimierung, stärkenorientiertes Arbeiten und ein dezidiertes Ausbildungskonzept“, wie es hieß. Das im Maienbeeck ansässige Unternehmen beschäftigt 15 Mitarbeitende.

Wirtschaftsminister Madsen verwies in seiner Ansprache auf die Bedeutung des Handwerks für Schleswig-Holstein. „Das Handwerk ist mit seinen über 32 000 Betrieben ein wichtiger Teil der schleswig-holsteinischen Wirtschaft“, so der Minister. Die diesjährigen Preisträger seien ein gutes Beispiel dafür, dass Handwerk mehr ist als traditionelles Arbeiten. „Ganzheitliche Konzepte, ein hoher Digitalisierungsgrad und Leidenschaft für das eigene Gewerk sind nur einige Faktoren, die die Faszination Handwerk ausmachen“, so Madsen.

Der Preis wurde zum 21. Mal vergeben.