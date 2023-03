﻿Bad Bramstedter Käsevermarkter Gut von Holstein ist bald Geschichte

Bad Bramstedt. Die Gut von Holstein GmbH wird Ende April aufgelöst, das Firmengebäude im Bad Bramstedter Gewerbegebiet soll verkauft werden. Hauptgrund für die Liquidation des Käse- und Buttervermarkters ist, dass der größte Gesellschafter, die Meierei Barmstedt im Kreis Pinneberg, seine Produkte künftig selbst an den Markt bringen will. „Damit fehlt uns die Substanz“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Stöfer. Ein weiterer Grund sei die zunehmende Spezialisierung der Meiereien, meint Bauernverbandspräsident Klaus-Peter Lucht. Die Marke „Gut von Holstein“ wird aber zunächst bestehen bleiben.

Die Gut von Holstein GmbH war 1994 in Bad Bramstedt von schleswig-holsteinischen Meiereien gegründet worden, um Käse und Butter unter einem einheitlichen Namen zu vermarkten. Zurzeit sind noch fünf Meiereien und ein Produzent veganer Lebensmittel aus Schleswig-Holstein Gesellschafter: die Meiereien Barmstedt, Schmalfeld und Struvenhütten, die Breitenburger Milchzentrale, die Feinkäserei Sarzbüttel und das Bad Bramstedter Unternehmen Axel Brinkhaus, das vegane Produkte beisteuert.

Aus Barmstedt kommen die meisten Produkte

Nach Angaben des Aufsichtsvorsitzenden Bernd Stöfer kommen 90 Prozent der unter dem Label „Gut von Holstein“ hergestellten Produkte aus Barmstedt, der größten Meierei in Schleswig-Holstein, die nun ihre Produkte selbst vermarkten will. „Wenn 90 Prozent fehlen, macht es keinen Sinn mehr, das Unternehmen aufrechtzuerhalten“, sagt Bernd Stöfer, der auch Geschäftsführer der Meierei Sarzbüttel im Kreis Dithmarschen ist. „Wir anderen Gesellschafter sind viel zu klein.“ Stöfer nannte Vergleichszahlen. Die Barmstedter Meierei mache einen Umsatz von über 600 Millionen Euro, „wir in Sarzbüttel von sechs Millionen.“ Nach dem angekündigten Ausstieg der Barmstedter hätten die Gesellschafter in mehreren Gesprächsrunden entschieden, die Gut von Holstein GmbH zu liquidieren.

Der Firmensitz von „Gut von Holstein“ im Bad Bramstedter Gewerbegebiet. Das Kühllager wird schon lange nicht mehr genutzt, nur noch die Büroräume. © Quelle: Einar Behn

Damit ist die GmbH nicht insolvent, sondern wird in einem geordneten Verfahren aufgelöst. Die Liquidation sei beim Amtsgericht Neumünster angezeigt worden. Ab Mai werde als Liquidator Jan Wippich eingesetzt, Geschäftsführer der Meierei Struvenhütten im Kreis Segeberg. Er sorge dafür, dass beispielsweise etwaige noch ausstehende Forderungen von Geschäftspartnern beglichen werden, erklärt Stöfer.

Alle 40 Mitarbeiter bekommen neue Jobs

Die rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bad Bramstedter Unternehmens werden in Barmstedt und Sarzbüttel neue Arbeitsplätze finden. Die Immobilie im Bad Bramstedter Gewerbegebiet Nord soll der Liquidator verkaufen. Sie besteht neben Büroräumen auch aus einem großen Kühllager, das aber schon länger nicht mehr genutzt wird. Es sei veraltet, sagt Stöfer. Die Waren würden in einem Kühlhaus in Neumünster zwischengelagert.

Auch die Marke „Gut von Holstein“ soll meistbietend verkauft werden. Jedoch werde sie zunächst noch von der Meierei Barmstedt verwendet, sagt Stöfer. Die anderen fünf Lebensmittelproduzenten nutzen künftig eigene Produktnamen.

Nach der Gründung 1994 war „Gut von Holstein“ vor allem in den 90er-Jahren ein aufstrebendes Unternehmen. Die Produkte wurden bis nach Saudi-Arabien und Russland exportiert. Zurzeit liefern noch 1270 Bauern ihre Milch an die Gesellschafter-Meiereien, die meisten davon nach Barmstedt. Früher waren es allerdings noch deutlich mehr. Bis zu 15 Meiereien brachten ihre Produkte nach Bad Bramstedt, von wo aus dann die Handelsketten beliefert wurden.

Kein Schaden für die Landwirtschaft

Der Präsident des schleswig-holsteinischen Bauernverbandes, Klaus-Peter Lucht, erklärt den Ausstieg vieler Meiereien, zuletzt der Landkäserei Holtsee, mit der zunehmenden Spezialisierung, die sich schlecht unter einer Marke zusammenfassen lasse. Lucht, der einen Milchviehbetrieb mit 200 Kühen in Mörel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) betreibt, ist Mitglied der Meiereigenossenschaft Schmalfeld im Kreis Segeberg. „Wir produzieren dort vor allem Milchpulver und Sauerrahmquark und nur noch einen kleinen Anteil für Gut von Holstein.“ Die Meierei Sarzbüttel habe sich auf Premiumprodukte spezialisiert, die sich nicht unter dem Label „Gut von Holstein“ vermarkten ließen. Hinzu kam, dass das Kühlhaus in Bad Bramstedt veraltet ist. „Wir hätten viel investieren müssen, das lohnte sich nicht mehr“, so der Bauernpräsident. Für die Landwirtschaft entstehe durch die Liquidation kein wirtschaftlicher Schaden.