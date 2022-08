Für 12 Millionen Euro wird die Holstentherme Kaltenkirchen um eine „Paradiesinsel“ erweitert. Die ersten Besucher können in 2024 – so ist die Planung – den neuen Bade- und Relaxbereich stürmen. Am Montag gab es den ersten Spatenstich. Diskutiert wurde am Rande ein Vorschlag von Ministerpräsident Günther.