﻿Bad Bramstedt: Warum Manfred Spies die SPD-Fraktion verlässt

Immer mehr ukrainische Flüchtlinge, die in Lütjenburg (Kreis Plön) leben, wollen sich in Deutschland eine Zukunft aufbauen. An eine schnelle Rückkehr in die Heimat glauben sie nicht mehr. Eine Reihe von ihnen sind heiß begehrte Fachkräfte mit guten Aussichten auf einen Job. Ein Überblick.