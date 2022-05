Appell der Spendenstelle Henstedt-Ulzburg: „Wir brauchen Geld!“

In vier Wochen will Spediteur Karsten Rohlwing wieder einen Lkw mit Sachspenden von Henstedt-Ulzburg in ein Verteilzentrum in Rumänien bringen. Von dort werden die dringend benötigten Sachen in die umkämpfte Ukraine gebracht. Aber es gibt ein Problem: Es fehlt Geld.