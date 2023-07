﻿Bad Bramstedts Gremien sollen weniger tagen

Bad Bramstedt. Viermal im Jahr soll die Stadtverordnetenversammlung von Bad Bramstedt tagen. So sieht es die Hauptsatzung der Stadt vor. 2022 kam das Gremium jedoch zehnmal zusammen. Das belastet die Verwaltung durch erhebliche Mehrarbeit und verursacht Kosten. Mit einem zweiten Anlauf will die Stadtverwaltung der Sitzungsflut jetzt Einhalt gebieten – es ist bereits der zweite Versuch.

Im März hatte die Verwaltung mit einem radikalen Vorstoß überrascht. Sie wollte die acht Ausschüsse zu drei zusammenlegen. So sieht es nämlich eine Empfehlung des Landesrechnungshofes zur Haushaltskonsolidierung für Kleinstädte vor. Doch das Murren in der Politik war laut, sodass der Antrag gar nicht erst zur Beratung kam. Hauptkritikpunkt aller Parteien: Die Tagesordnungen würden so lang werden, dass die abends tagenden ehrenamtlichen Politiker sie nicht bewältigen können.

Um 22 Uhr ist Feierabend für die Kommunalpolitiker

Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß. Die acht Ausschüsse sollen erhalten bleiben. Jedoch soll pro Monat abwechselnd nur noch eine Sitzung des Bauausschusses oder des Planungsausschusses stattfinden. Beide Ausschüsse sind die am häufigsten tagenden. Sie kommen bisher alle 14 Tage immer montags zusammen. Nach der neuen Regel würden sie nur alle vier Wochen beraten. Das Problem daran: Vor allem im Planungs- und Umweltausschuss sind die Tagesordnungen zum Teil sehr lang, sodass immer mal wieder Sitzungen abgebrochen werden müssen. Es gilt nämlich die Regel, dass nur bis 22 Uhr beraten werden darf. „Natürlich besteht die Möglichkeit, auch öfter zu tagen, wenn dringende Themen anstehen“, sagt Marion Behnke vom Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen.

Ein weiterer Vorschlag der Stadtverwaltung sieht vor, die Stadtverordnetenversammlung als höchstes Beschlussorgan mindestens alle zwei Monate einzuberufen. Sie würde damit sechsmal im Jahr tagen. Die Gemeindeordnung Schleswig-Holstein sieht vor, dass Stadt- und Gemeindevertretungen mindestens viermal im Jahr zusammenkommen sollen. Dieser Passus war auch in die Hauptsatzung der Stadt Bad Bramstedt übernommen worden. Doch Bad Bramstedt ist gewachsen und damit auch die Aufgaben. So kommt es immer wieder zu Sondersitzungen. Marion Behnke hat nachgezählt: 2022 kamen die Stadtverordneten zehnmal zusammen. Im Vergleich zu Kaltenkirchen ist das aber immer noch wenig. Dort ist festgelegt, dass die Stadtvertretung einmal im Monat tagt.

19,20 Euro gibt es pro Sitzung

Auch wenn sie nur ehrenamtlich ist, Kommunalpolitik hat ihren Preis. Im vergangenen Jahr tagten die Gremien der Stadt 66-mal. Nach einer Berechnung des Rathauses fielen dabei 75 000 Euro an Verwaltungskosten an. Hinzu kommen die Sitzungsgelder und Pauschalen. Die 30 Stadtverordneten erhalten pro Teilnahme an einer Sitzung 19,20 Euro zusätzlich zu ihrer Monatspauschale von 35,40 Euro. Bürgerliche Ausschussmitglieder erhalten nur ein Sitzungsgeld von 28 Euro. Ausschussvorsitzende bekommen noch einen Aufschlag. In einem Ausschuss mit elf Mitgliedern fallen Sitzungsgelder von rund 260 Euro pro Zusammenkunft an.

Marion Behnke sagt, wenn die Gremien weniger tagen, würde das für die Stadtverwaltung auch eine erhebliche Arbeitsentlastung bedeuten. „Mit den Ausschussvorsitzenden müssen die Termine abgestimmt und die Tagesordnungen festgelegt werden.“ Dann müssten die zum Teil sehr umfangreichen Vorlagen geschrieben werden, und an den Sitzungen nähmen auch regelmäßig Mitarbeiter der Verwaltung teil, so Behnke. Die führen Protokoll und beraten die Politik.

Ob die Kommunalpolitik die Änderungen mitträgt, entscheidet sich am kommenden Dienstag, 11. Juli. Dann berät die Stadtverordnetenversammlung über den Antrag (19 Uhr, Sitzungssaal Schloss).

