﻿Bad Bramstedts Spielwarengeschäft geschlossen: Ende eines Lebenstraums

Großer Segeberger See

Entenrennen in Bad Segeberg war eher eine gemächliche Reise

Einmal im Jahr bekommen die echten Enten auf dem Großen Segeberger See Konkurrenz: Dann wird die quietschgelbe Plastikverwandtschaft losgelassen. Am Sonntag schwamm sie in Bad Segeberg wieder um die Wette. Und alles für gute Zwecke des Serviceclubs Round Table 148.