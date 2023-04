﻿Bad Segeberg: 82-Jähriger tötet erst seine Frau und dann sich selbst

Erweiterter Suizid

Bis in den frühen Abend hinein sicherte die Kriminalpolizei im und am Doppelhaus in der Karl-Storch-Straße in Bad Segeberg Spuren.

Ein 82 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Montag in Bad Segeberg offenbar erst seine 78-jährige Frau und anschließend sich selbst getötet. Die Polizei geht von einem sogenannten „erweiterten Suizid“ aus. Die Menschen in der Karl-Storch-Straße sind geschockt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket