﻿American Diner kommt an den Kalkberg

Bad Segeberg. Tiefgefrorene Hackfleisch-Scheiben sollen bei Mohamed Khodr nicht auf die Grillplatte kommen. Im „Champers“ am Kalkberg will er reine Smash-Burger anbieten. Der Hackklops wird dabei frisch geformt und erst auf dem Grill platt gedrückt. „Dadurch bekommt das komplette Fleisch Röstaromen, nicht nur der Rand“, erklärt Khodr. Anfang Mai soll das American Diner in Kalkbergnähe an der Kreuzung Oldesloer Straße/Am Weinhof öffnen.

Vier Monate wurde im ehemaligen Pizza-Lieferdienst umgebaut

Vom früheren Pizza-Lieferdienst in dem Haus wird dann nichts mehr zu sehen sein. Der gesamte Laden wurde von unten bis oben, von vorn bis hinten saniert, vier Monate lang. Alles ist neu, im Gastraum wie in der Küche, von den Fliesen bis hin zur Kücheneinrichtung. „Ich habe viel investiert“, sagt Khodr. Auch die Versorgungsleitungen von Strom und Wasser wurden erneuert. Selbst den Eck-Eingang gibt es nicht mehr, der Zugang ist jetzt in Richtung Kalkberg. Rot und Weiß sind die Farben im Innenbereich, Gestühl und Sitzbänke kommen passend dazu aus den USA.

Idee zum American Diner hatte Mohamed Khobr schon lange

Mohamed Khobr will Leandra Herthel im „Champers“ die Regie überlassen. Sie hat Gastronomieerfahrung. Sie wird unterstützt von Khodrs Bruder Josef und weiterem Personal. „Trotzdem mache ich das nicht nebenbei“, betont der Inhaber zweier Friseurgeschäfte, „nebenbei klingt immer wie halbherzig. Ich stecke hier schon mein Herzblut rein“, erklärt der Wahlstedter. Aber er sei eben kein Gastro-Profi.

Auf einer Zugfahrt mit Freunden sei der Gedanke konkreter geworden, ein American Diner aufzumachen. Die Idee dazu habe er aber schon lange gehabt. Intensiv habe er sich dann informiert, wie das Ganze funktionieren könnte und wo die beste, frischeste Ware einzukaufen sei. Letzteres sei ihm besonders wichtig. „Wir gehen den Weg der Ehrlichkeit und Frische.“

Smash-Burger können im American Diner „Champers“ vom Gast zusammengestellt werden

Die Burger kann sich der Gast selbst zusammenstellen, also selbst entscheiden, was drauf soll und was nicht. Dazu können Pommes, Süßkartoffelspalten oder andere Beilagen bestellt werden. Im Angebot sind auch Pizza, Hotdogs in verschiedenen Varianten und Fingerfood wie Zwiebelringe und Chickenwings. Vieles gibt es auch in einer veganen oder vegetarischen Variante. Wer das „Champers“ betritt, steht gleich an einer Theke, an dem Sandwiches zubereitet werden können. Sie werden wie beim großen Vorbild „Subway“ ebenfalls nach Wunsch belegt. Die Saucen sind hausgemacht, erzählt der Chef. Neben Softdrinks stehen auch passend zum American-Diner-Ambiente leckere Milchshakes auf der Karte. Alle Speisen können zum Mitnehmen verpackt werden. Ein Lieferservice ist angedacht, aber erst einmal sollen sich die Abläufe vor Ort einspielen.

Khodr hofft, dass das neue Restaurant mit seinen rund 35 Plätzen schon im Mai zu den kommenden Konzerten am Kalkberg an den Start gehen kann. Geplant ist, dann täglich ab 12 Uhr zu öffnen. Freitags und sonnabends soll um 23 Uhr Schluss sein, ansonsten um 22 Uhr. An den Vorstellungstagen der Karl-May-Spiele will er bis Open-End geöffnet haben.