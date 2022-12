Am Neujahrstag 2020 stürzten sich zuletzt einige Dutzend mutige Menschen in das 4 Grad kühle Wasser des Ihlsees in Bad Segeberg. Das Event, zu dem hunderte Schaulustige an den Ihlsee strömten, wird erneut ausfallen, haben die Badbetreiber entschieden.

© Quelle: Picasa