﻿Bad Segeberg bekommt weitere Stolpersteine

Bad Segeberg. 40 Stolpersteine gibt es schon in Bad Segeberg. Im November kommen weitere hinzu. Sie erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. Die kleinen Pflastersteine mit Gravur werden vor den früheren Wohnhäusern der Betroffenen verlegt. Einen dieser Steine haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Gästeführerlehrgangs finanziert, der von der Volkshochschule und der Tourist-Information angeboten wurde. Axel Winkler, der sich intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus und dem jüdischen Leben beschäftigt, hatte als Teil des Lehrgangs einen Abend zu den Stolpersteinen gestaltet.

Stolperstein für Rosa Behrend in der Oldesloer Straße in Bad Segeberg

Nach dem Rundgang waren die Teilnehmenden so beeindruckt, dass sie sich spontan zu einer Spende für einen Stolperstein entschlossen. Mit den 125 Euro soll am 9. November der Stein für Rosa Behrend gesetzt werden. Sie lebte in der Oldesloer Straße 12 und starb im Vernichtungslager Treblinka. „Das ist dann euer Stein“, kündigte Winkler bei der Spendenübergabe an. Schüler aus Bad Segeberger Schulen wollen an dem Tag für ein Rahmenprogramm sorgen und auch die Verlegung der anderen Gedenksteine in der Hamburger Straße und Kurhausstraße begleiten.

Dahlmannschüler machen Ausbildung zum Stolperstein-Führer

Der Stadthistoriker freute sich nicht nur über die Unterstützung der künftigen Gästeführer, sondern auch über das Interesse der Schüler. So wird er beispielsweise im Rahmen der Thementage an der Dahlmannschule in der kommenden Woche zehn Jugendliche zu „Stolperstein-Führern“ ausbilden. Die Idee kam von den Schülern selbst. Ihnen schwebten auch digitale Lösungen vor wie Nutzung von QR-Codes für weitere Informationen. Maren Klose von der Tourist-Info kündigte zudem an, dass die Stadt eine neue, erweiterte Broschüre über die kleinen Gedenktafeln erstellen werde.

Europaweit gibt es 100.000 Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig

Die Stolpersteine sind eine Idee des Künstlers Gunter Demnig. Er startete damit 1996. Die Steine liegen nicht nur in Deutschland, sondern gibt es europaweit. Im Mai wurde der 100 000. Stein verlegt.

Die 24 Teilnehmenden am VHS-Gästeführerlehrgang haben in den vergangenen Wochen viel über die Stadt und ihre Geschichte gelernt. Nun werden sie ihre eigenen Führungen ausarbeiten. Ob auch alle als Gästeführer arbeiten werden, steht noch nicht fest. Aber immer, wenn einer von ihnen an der Oldesloer Straße 12 vorbeikommt, ob bei einer Führung oder privat, wird er an „seinen“ Stolperstein und Rosa Behrend denken. So soll es auch sein.

