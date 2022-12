﻿Bad Segeberg bleibt weitere zehn Jahre anerkannter Luftkurort

Bad Segeberg. Wer sich an einem ganz normalen Wochentag an die Kaufland-Kreuzung oder die Hamburger Straße in Höhe von Möbel Kraft stellt, dem kommt ein Gedanke vermutlich als allerletzter: Das hier ist zweifellos ein Luftkurort – und bestimmt ein staatlich anerkannter mit Brief und Siegel obendrein. Doch der Eindruck täuscht. Denn genau das ist Bad Segeberg. Und bleibt es mindestens noch die nächsten zehn Jahre.

Trotz der Verkehrsbelastung – nicht zuletzt durch die seit Jahren unmittelbar vor den Toren der Stadt endende A20 – hat die Kalkbergstadt nach Einschätzung von Fachleuten immer noch reichlich gesundheitsfördernde gute Luft für Einheimische und Besucher zu bieten.

Während der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung konnte Bürgermeister Toni Köppen mit der frohen Botschaft aufwarten, dass man ein weiteres Jahrzehnt lang das werbewirksame Prädikat anerkannter Luftkurort tragen dürfe.

Messungen in Bad Segeberg an Bismarckallee und Ziegelstraße

Die Kieler Landesregierung habe ihm das gerade erst offiziell bestätigt, so Köppen. Gemessen worden sei dafür an zwei Stellen: an der Bismarckallee und an der Ziegelstraße (B432) bei der Heinrich-Rantzau-Schule.

Von besonderer Bedeutung ist diese Anerkennung für den Tourismus – und vor allem für den Gesundheitsstandort mit seinen Reha-Angeboten. Ein klassisches Alleinstellungsmerkmal ist sie allerdings nicht. Im nördlichsten Bundesland sind aktuell 17 Kommunen zertifizierte Luftkurorte – darunter Eutin, Lütjenburg, Niebüll, Plön, Ratzeburg, Tönning und Bad Bramstedt.

In Schleswig-Holstein gibt es laut Landesregierung insgesamt 190 staatlich anerkannte Kur-, Erholungs- und Tourismusorte. Gemeinden könnten auf Antrag als Heilbad, Seeheilbad, Seebad, Kneipp-Heilbad, Kneipp-Kurort, Heilklimatischer Kurort, Luftkurort, Erholungsort oder Tourismusort anerkannt werden.