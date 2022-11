﻿Wo der Löwenzahn als Spirituose zur Freude wird

Ob Birne, Wacholder, Schlehe oder gar Rosenblüten und Löwenzahn– bei Ulrich Bultmann kommt alles in die Brennblase und als Gin oder Likör wieder heraus. In seiner Destillerie Huunbloom in Bad Segeberg brennt er Spirituosen mit einer eigenen Philosophie.

In der Destillerie Huunbloom in Bad Segeberg brennt Ulrich Bultmann Spirituosen mit einer eigenen Philosophie.

Bad Segeberg. Gin ist eine relativ einfach herzustellende Spirituose. Es gibt nicht allzu viele Regularien, sagt Ulrich Bultmann. Aber es ist wie beim Kochen: Die Feinheiten sorgen für den Genuss. Und damit kennt der 38-Jährige sich aus. In seiner Destillerie Huunbloom brennt er Gin und Liköre nach eigenen Rezepturen. Auch der namensgebende Huunbloom – plattdeutsch für Löwenzahn – kommt dabei in die Brennblase, inklusive Wurzel. Der ausgebildete Destillateur verwandelt das meist ungeliebte „Unkraut“ in einen wohlschmeckenden Likör. Rosenblätter und Tannenspitzen werden zum Sommergin.

Handwerk des Destillierens gelernt in der Großbrennerei August Ernst in Bad Oldesloe

Gelernt hat Bultmann sein Handwerk in der Großbrennerei August Ernst in Bad Oldesloe. Ursprünglich hatte er in Kiel Archäologie studiert. Aber eine Stelle in dem Bereich zu finden, von der man leben könne, sei schwer gewesen. Deshalb sattelte er um. Weil seine Frau in Plön arbeitet, wurde Bad Segeberg 2013 neuer Lebensmittelpunkt – mit kürzerem Weg zum Arbeitsplatz in Oldesloe als von Kiel aus.

Doch in großen Chargen nach Vorgaben zu destillieren, das war irgendwann weit weg von dem, was Ulrich Bultmann machen wollte. Über Umwege rutschte er in den Lehrerberuf, unterrichtete an der Schule am Kastanienweg. Nebenbei baute er die Destillerie in einem ehemaligen Stoffgeschäft im Hinterhof an der Kurhausstraße auf. 2019 war Eröffnung.

Bad Segeberger Huunbloom-Chef Ulrich Bultmann hat Beruf als Lehrer aufgegeben

Und es lief so gut, dass er sich vor einem Jahr gegen den Lehrerberuf entschied. „Ich bin auch kein Beamter“, sagt er und lacht. Seitdem widmet sich Bultmann ganz der Spirituosen-Produktion und dem Verkauf im Raum nebenan. „Das Schöne am Gin ist, dass jeder seinen Geschmack finden kann“, meint der Destillateur.

Während früher beim Gin der Wacholder stark herausstach, allenfalls durch eine Zitrusnote gemildert, stünden heute die Kräuter und Pflanzen – Botanicals genannt – mehr im Vordergrund, erklärt er. Der Wacholdergehalt sei geringer geworden, dafür der Alkoholgehalt um einige Prozentpunkte auf heute mindestens 41 „Umdrehungen“ gestiegen.

In der Destillerie in Bad Segeberg wird nur zu Gin und Likör verarbeitet, was gerade Saison hat

Egal, was drin ist: Bultmann legt Wert auf natürliche Zutaten. Er kauft so gut wie nichts dazu, sondern sammelt selbst in der Natur, was er braucht: Kräuter, Nüsse, Obst. Dafür hat er sogar eine Pflückerlaubnis, die er als gewerblicher Produzent braucht. Oder Kunden bringen ihm Überschüssiges aus dem heimischen Garten vorbei.

So hängen gerade dicke Bündel Minze zum Trocknen unter der Decke. So kann Bultmann einerseits eine große Palette an verschiedenen Kompositionen an Gins, Likören und Geisten anbieten, andererseits ist nicht immer alles lieferbar. Ist die Haselnussernte in einem Jahr schlecht, gibt es keinen Haselnusslikör.

Aromen kommen ihm nicht in den Alkohol. „Es muss ehrlich sein“, betont er. Für eine Vanillenote nimmt der Huunbloom-Chef echte Vanilleschoten, die Birnen kommen aus Göls, die Kirschen vom eigenen Baum. Bultmann möchte gern eine Ackerfläche kaufen, um Obstbäume, Gemüse und Kräuter selbst anzubauen.

20 Liter fasst die Brennblase. Rund fünf Liter Ausbeute hat Ulrich Bultmann pro Brennvorgang. © Quelle: Norbert Rochna

Sind die Spirituosen verkauft, produziert Ulrich Bultmann sie nicht nach

Große Mengen kann Bultmann derzeit nicht verarbeiten, jedenfalls nicht auf einmal. 20 Liter fasst die Brennblase, das reicht für rund fünf Liter Ausbeute pro Brenndurchgang. 16 Halbliter-Flaschen Birnenlikör hat er gerade hergestellt. Sind die Flaschen weg, sind sie weg. 100 Flaschen Schlehenlikör wird es demnächst geben, davon sind 30 schon reserviert, erzählt er. Verkauft werden die verschiedenen Erzeugnisse in 0,5- oder 0,2-Liter-Flaschen. Von vielen Sorten gibt es auch 20-ml-Fläschchen – zum Ausprobieren.

Die Erzeugnisse der Destillerie Huunbloom gibt es in 0,5-Liter- und 0,2-Liter-Flaschen sowie als Probierschlückchen. © Quelle: Norbert Rochna

Extra-Abfüllung der Destillerie für die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg

Gedanklich ist der Destillateur schon mitten im Weihnachtsgeschäft. Dafür hat er sich unter anderem einen Bratapfellikör mit feiner Marzipannote vorgenommen, „weil ich mir vor kurzem gerade einen Bratapfel gemacht habe“. So kommt er nebenbei auf immer wieder neue Kreationen.

Im Sommer stand ein „Ginnetou Dry“ im Regal, ein kräuterlastiger Gin mit Minznote, und ein Kirschsaftlikör mit Gin, „Blutsbrüder“ genannt. Auch im nächsten Jahr soll es zur Karl-May-Saison eine besondere Abfüllung geben.

Und woher weiß der Destillateur, dass die neuen Mischungen auch schmecken werden? Rezepturen aus alten Büchern, Aromakunde und viel Erfahrung helfen ihm dabei. „Der Entwurf ist zu 80 Prozent im Kopf schon fertig, wenn ich beginne.“ Denn Fehler werden teuer: Auf einen Liter reinen Alkohol kommen 13 Euro Steuern.

Die Destillerie Huunbloom liegt in einem Hinterhof an der Kurhausstraße in Bad Segeberg. © Quelle: Norbert Rochna

Destillerie Huunbloom bietet auch Tastings in Bad Segeberg an

Wer sich als Kunde unsicher ist, was ihm schmecken wird, kann auch probieren, beispielsweise bei einem der Tasting-Abende, die Bultmann immer donnerstags anbietet. Dafür können sich feste Gruppen, aber auch Paare oder Einzelpersonen anmelden.

Die Destillerie Huunbloom, Kurhausstraße 70, hat dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 14 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Anmeldungen für Tasting-Abende unter Tel. 0157/31109235. Weitere Informationen: huunbloom.de