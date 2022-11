﻿Bad Segeberg erlaubt Photovoltaik auf allen Dächern in der Altstadt

Wie verträgt sich das malerische Alte mit dem futuristischen Neuen? Verträgt es sich überhaupt? Muss es sich womöglich vertragen? In Bad Segeberg entzündet sich diese Diskussion aktuell am Vorschlag der Grünen, auch die Dächer in der Altstadt grundsätzlich für Photovoltaik freizugeben.

Bad Segeberg. Wer vom Kalkberg hinunter auf Bad Segeberg blickt, dem fällt an dessen Fuß sofort eine ganz besondere Formation ins Auge: Wie an einer Schnur gezogen, reihen sich beiderseits der Lübecker Straße die Dächer der Altstadt in zumeist warmen Rot-Tönen. Wenn es nach der Kommunalpolitik geht, dann könnte dort schon bald ein kaltes Blau zur dominanten Farbe werden.

In ihrer Sitzung am Dienstagabend im Bürgersaal des Rathauses hat die Stadtvertretung mehrheitlich entschieden, Eigentümern und Bauherren mehr Freiheiten einzuräumen, wenn es um die Nutzung von Sonnenenergie geht. SPD und Grüne stimmten dafür, die Ortsgestaltungssatzung entsprechend zu ändern. Während die Wählergemeinschaft BBS geschlossen dagegen votierte, präsentierte sich die CDU-Fraktion bei diesem Thema uneins. Es gab zwei Stimmen dafür, eine dagegen und mehrere Enthaltungen.

Bislang sind Photovoltaik-Anlagen dort aus optischen Gründen lediglich auf der Straße abgewandten Dachflächen zulässig, sofern sie auch dort nicht das Erscheinungsbild der historischen Altstadt mit ihrem markanten Kopfsteinpflaster beeinträchtigen. In der Pflicht sind laut Satzung dabei grundsätzlich die Bauherren, die das der Genehmigungsbehörde vor einer Installation von Kollektoren nachweisen müssen. Das wollten nun vor allem die Grünen dadurch ändern, dass der Absatz mit der Einschränkung ersatzlos gestrichen wird.

Grüne wollen Altstadt von Bad Segeberg für Photovoltaik nutzen

„In der aktuellen Situation der knappen Energiereserven ist es nicht mehr zeitgemäß, auf die Gewinnung durch Sonnenenergie zugunsten von Gestaltungsmaßstäben zu verzichten“, argumentiert deren Fraktionsvorsitzende Annelie Eick. Jede Möglichkeit regenerativer Energiequellen sollte genutzt werden können. Im Klartext: Klimaschutz rangiert im Zweifel vor Denkmalschutz.

Da bei der Energiegewinnung durch die Sonne die jeweilige Himmelsrichtung der Dachfläche mit entscheidend sei, müsse auch die zur Straße hin sichtbare einbezogen werden, so die Grüne. Inzwischen gebe es in Form und Farbe unterschiedliche Techniken und Modelle, die das Stadtbild gar nicht mehr so dramatisch beeinflussen würden. Die Stadt könnte den Eigentümern über die Ortsgestaltungssatzung ja immer noch bestimmte Materialien vorgeben.

BBS befürwortet Bürger-Solarparks für Bad Segeberg

Während sich die SPD bereits im Bau- und Umweltausschuss für den Vorstoß der Grünen hatte erwärmen können, stellte sich der BBS, dessen Mitglieder sich seinerzeit noch enthalten hatten, in der Stadtvertretung jetzt geschlossen dagegen. Man sehe die Nutzung von Sonnenenergie grundsätzlich positiv, betonte Fraktionschef Jürgen Niemann. In der Bad Segeberger Altstadt gehe es aber vor allem darum, das historische Gesamterscheinungsbild zu schützen.

Hinsichtlich der von den Grünen angeführten Alternativen zu den klassischen Modellen gab Niemann zu bedenken, dass diese weitaus teurer seien. Der BBS plädiere stattdessen für „Bürger-Solarparks“ an anderer Stelle. „Auch so ist für die Menschen eine Teilhabe möglich.“

Denkmalschutz hat in Bad Segeberg das letzte Wort

Ganz so einfach wird die Angelegenheit trotz der mehrheitlich beschlossenen Satzungsänderung indes auch künftig nicht: In der Lübecker Straße stehen nämlich historisch wertvolle Häuser oder Kulturdenkmale unter besonderem Schutz. Und in einer Stellungnahme hat die beim Kreis Segeberg angesiedelte Untere Denkmalschutzbehörde davor gewarnt, Photovoltaik-Anlagen generell für zulässig zu erklären.

Die denkmalrechtliche Genehmigungsfähigkeit sei nämlich unabhängig von einer städtischen Satzung zu bewerten, so die Behörde. Betroffen seien allerdings nur Vorhaben, die an Kulturdenkmalen selbst oder in deren unmittelbarer Umgebung geplant sind. Dort bestehe bei allzu lockerer Auslegung im Zweifel die Gefahr, dass Anlagen „ohne Wissen um die Denkmalschutzbelange in der Altstadt“ errichtet würden – und später wieder abgebaut werden müssten.

Die Grüne Annelie Eick verwies in diesem Zusammenhang auf einen Sinneswandel auch unter Denkmalschützern. So habe sich unlängst eine Fachvereinigung ausdrücklich positiv zum Thema Klimaschutz geäußert. Das eine müsse das andere nicht ausschließen.

Dahlmannschule verhinderte Kollektoren auf dem Ärztehaus am ZOB

Wie weit das bauhistorische Schutzinteresse im Zweifel ausgelegt werden kann, zeigt ein Beispiel aus der Vergangenheit. Als das Ärztehaus am ZOB errichtet wurde, untersagte der Kreis Segeberg die geplante Installation von Photovoltaik-Anlagen mit dem Hinweis auf die unter Denkmalschutz stehende Dahlmannschule.

Auf die Frage aus dem Publikum an die Verwaltung, ob der Eigentümer denn jetzt einen neuen Antrag auf Nutzung von Sonnenenergie stellen könne, antwortete Bauamtsleiterin Antje Langethal für die Stadt Bad Segeberg mit einem grundsätzlichen Ja. Allerdings liegt die Dahlmannschule natürlich auch heute nicht weiter weg als damals. Und das letzte Wort liegt immer noch beim Denkmalschutz.

Übrigens: Das Gymnasium selbst nutzt längst selbst Photovoltaik – allerdings versteckt in Richtung zur B 206, hinten auf dem Dach des B-Traktes.