Skandinavisches Flair verspricht, was sich acht Tage lang auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg abspielen wird: Die Fjordpferde-Woche lockt über 100 vierbeinige Vertreter dieser kräftigen Kleinpferderasse auf die weitläufige Anlage in der Reiterhauptstadt von Schleswig-Holstein. Auf sie und das Publikum wartet ein abwechslungsreiches Programm.

Bad Segeberg. Pferde und Ponys sind auf dem Landesturnierplatz ein gewohnter Anblick. Norweger- oder Fjordpferde hingegen sind eher selten dort vertreten. Dafür werden sie ab dem kommenden Wochenende auf der Anlage an der Eutiner Straße besonders zahlreich und lange zu sehen sein: Die Interessengemeinschaft Fjordpferde (IGF) wickelt in Bad Segeberg eine ganze „Fjordwoche“ ab, mit dem Fjordcup als sportlichem Wettstreit, einem prallen Lehrgangsprogramm sowie der Bundeshengstschau für diese Rasse.

„Die Fjordwoche wird alle zwei Jahre durchgeführt und umfasst vielfältige Aktivitäten rund ums Fjordpferd: Dressur-, Spring-, Gelände- und Fahrkurse, Ausritte, Quadrillenreiten, Freiheitsdressur und Bodenarbeit, aber auch Pferdebeurteilung, Osteopathie und Anhängerfahrtraining“, fasst Antje Kock aus Preetz zusammen, Sprecherin der IGF-Regionalgruppe Schleswig-Holstein/Hamburg.

Die Regionalgruppe ist stolz, die Veranstaltung erstmals im nördlichsten Bundesland durchführen zu können. Das war eigentlich schon für 2020 geplant, doch da bremste die Corona-Pandemie das Vorhaben aus. „Nachdem auch 2021 aus demselben Grund eine Durchführung nicht möglich war, freuen wir uns, dass es in diesem Jahr möglich ist, etwa 100 Fjordpferde und ihre Menschen auf dem Landesturnierplatz zu begrüßen“, strahlt Antje Kock, deren Vereinigung sich natürlich auch über zahlreiches Publikum freuen wird.

Breiten- und Tierniersport sowie Hengstschau im Programm

So richtig beginnen wird die Fjordwoche am Sonntag, 31. Juli, ab 10 Uhr mit einem Ausritt der Teilnehmenden, die sich teilweise schon am Vortag in der Kalkbergstadt einfinden werden. Das Programm für die Aus- und Fortbildungen beginnt am Sonntag um 14 Uhr und wird von Montag, 1., bis Mittwoch, 3. August, jeweils ab 9 Uhr fortgesetzt.

Am Donnerstag, 4., und Freitag, 5., sowie am Sonntag, 7. August, findet dann der Fjordcup statt, eine sportliche Turnierveranstaltung nur für Fjordpferde, mit Dressurprüfungen von der Führzügelklasse bis zur L**-Kür, Spring-, Western- und Allroundwettbewerben. Beginn ist täglich ab 10 Uhr auf dem weitläufigen Gelände rund um die historische Tribüne; die große Siegerehrung am 7. August ist für 15.30 Uhr geplant. Unterbrochen wird der Fjordcup am Sonnabend, 6. August, von der Bundeshengstschau, veranstaltet mit Unterstützung durch die IGF und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) vom Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg. Über 20 Fjordhengste werden ab 10 Uhr vorgestellt.

Der Eintritt zum Landesturnierplatz ist an allen Tagen der Fjordwoche kostenlos. Umfangreiche Informationen gibt es unter www.igfjordpferd.de im Internet.

