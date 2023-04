Kommunalwahl

SPD tritt nach 75 Jahren in Lentföhrden nicht wieder an

In Lentföhrden tritt sie SPD seit 1948 zum ersten Mal nicht zu einer Kommunalwahl an. Neben der CDU und der Wählergemeinschaft Lentföhrden stellt sich auch überraschend die spontan wiederbelebte Kommunale Wählervereinigung am 14. Mai dem Votum der Bürger. Und sie hat sich gleich hohe Ziele gesetzt, ist sogar bereit, das Bürgermeisteramt zu besetzen.