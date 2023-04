﻿Kalkberg-Oase startet Konzertsaison am 18. Mai 2023

Noch ist Winterpause in der Kalkberg-Oase in Bad Segeberg. Doch schon in wenigen Wochen stehen dort wieder Musiker auf der Konzertbühne. Ralf Schaffer von der benachbarten Kalkberg-Kaffee-Rösterei hat mit seinem Team ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Auftakt ist am 18. Mai.

Noch gibt es nach der Winterpause einiges zu tun in der Kalkbergoase in Bad Segeberg, wie Ralf Schaffer zeigt.

Bad Segeberg. Der Programmzettel ist gedruckt, in wenigen Wochen verwandelt sich das Gelände neben der Kalkberg-Kaffee-Rösterei an der Hamburger Straße in eine kleine Konzertarena. Nach der Winterpause gibt es noch einiges zu tun, um die Kalkberg-Oase wieder herzurichten. Organisator Ralf Schaffer ist aber zuversichtlich, zum Eröffnungsgottesdienst am Himmelfahrts-Donnerstag, 18. Mai, die gewohnt gemütliche Atmosphäre mit vielen Sitzgelegenheiten und den Catering-Buden links und rechts bieten zu können. Erneut werden die rund 500 Plätze mit einer Plane überdacht, daher brauchen auch kleinere Regengüsse nicht von einem Konzertgenuss abhalten.

Schon zum Gottesdienst ab 14 Uhr soll es Musik geben. Der Gospelchor tritt danach auf, sodass die Besucher noch länger in der Kalkberg-Oase verweilen können.

Die eigentliche Konzertreihe startet dann am Sonnabend, 3. Juni, um 20 Uhr mit „Bluesmail“. Die Gruppe ist dem Bad Segeberger Publikum von vielen Auftritten im Kneipenrestaurant Ludwigs bekannt und spielt, wie der Name schon andeutet, vornehmlich Blues.

Bad Segeberg: Terry Hoax tritt am 10. Juni in der Kalkberg-Oase auf

Am 10. Juni folgt „Terry Hoax“ aus Hannover. Die Band wurde Ende der 80er-Jahre gegründet und war auch im Konzertprogramm des ehemaligen „Lindenhofs“ vertreten. Seit 2008 ist „Terry Hoax“ in veränderter Besetzung wieder im Studio und auf Tour.

Das Gitarren-Duo „Gutbier & Vogeler“ steht am 17. Juni auf der Bühne. Sie unterhalten mit deutschen Pop-Songs und prägnanten Stimmen.

Die größte Veranstaltung folgt am Sonnabend, 1. Juli, mit der „Northern Rockabilly Party“, die Schaffer zusammen mit den „Rebel Teds“ aus Hamburg auf die Beine stellen will. Ab 15 Uhr wird dafür der Abschnitt der Hamburger Straße von der Ziegelstraße bis zum Landratspark gesperrt. Dort sollen Musik, US-Oldtimer und Indian-Motorräder präsentiert werden. Die Party soll sich bis in den Abend hineinziehen.

Am 15. Juli will dann die Gruppe „Wolfbarsch“ mit einer Shanty-Rock-Show das Publikum unterhalten.

„Noa Lone“, eine Band, die für den 29. Juli terminiert ist, sieht Schaffer mit ihrer Mischung aus Pop, Soul und Funk als auftrebende Musiker mit echtem Hit-Potential.

Benefizabend für die Segeberger Tafel

Eine Herzensangelegenheit ist dem Organisator der „Hands for Friends“-Abend am 5. August, ab 19 Uhr. Zwei hochdekorierte Köche werden aus Lebensmitteln der Segeberger Tafel Gerichte kochen, die dann zugunsten der Tafel angeboten werden. Gegessen wird natürlich an einer langen Tafel, untermalt von Musik der Swing Time Bigband.

„Vanja Sky & Band“ sieht Schaffer als Geheimtipp für richtig gute, handgemachte Rockmusik. Zu erleben am 19. August.

„Janne“ ist die Haus-und-Hof-Band der Kalkberg-Oase. Sie war mit ihrem ungewöhnlichen Mix aus Rock, Pop, Country und Folk dort schon mehrfach zu Gast. In diesem Jahr kommt die Gruppe aus Süddeutschland am 26. August.

Caro Josée setzt mit einem Jazzabend am 9. September den Schlusspunkt unter den Konzertreigen.

Drei Veranstaltungen kamen zu spät für den Programmzettel. Am Freitag, 2. Juni, soll es eine Podiumsdiskussion zum Thema „Bücherverbrennung“ geben, mit Schülern, Heimathistoriker Axel Winkler und kleinen Theateraufführungen. Die beiden anderen – ein Abend mit drei Acts für Jugendliche sowie ein Abend mit dem Motto „Kultur trifft Leerstand“ – sind in Vorbereitung.

Freier Eintritt zu den Konzerten in der Kalkberg-Oase

Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr, der Eintritt frei. Finanziert werden die Auftritte von Sponsoren. Sie sorgen für eine Grundgage. Zusätzlich geht bei den Konzerten ein Hut herum. Der Inhalt stockt die Gage der Musiker auf. Trotz der ungewöhnlichen Art der Entlohnung bekommt Schaffer jedes Jahr unzählige Anfragen von Musikern nach Auftrittsmöglichkeiten.