﻿Ohne Nachfolger: Kinderarzt Jörg Rösch schließt Praxis in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Telefonisch ist die Kinderarztpraxis von Dr. Jörg Rösch in Bad Segeberg nicht mehr zu erreichen. Eine Bandansage verweist auf große Personalprobleme. Für Telefondienst gibt es keine Kapazität. Die Sprechstundenzeiten sind in der Erkältungszeit stark besucht. Das sind aber nicht die einzigen Probleme von Jörg Rösch: Zwei Jahre lang hat er nach einem Nachfolger für seine Praxis gesucht. Ohne Erfolg.

Ende Februar schließt Rösch seine Praxis früher als geplant. Hunderte Familien müssen sich nun einen neuen Kinderarzt suchen. Die Alternativen sind begrenzt.

Dr. Jörg Rösch schließt Kinderarztpraxis in Bad Segeberg

Aus seiner Personalnot macht Dr. Jörg Rösch kein Geheimnis. Am Eingang zur Kinderarztpraxis in der Kleinen Seestraße in Bad Segeberg erklärt ein Aushang, dass Terminsprechstunden nicht mehr möglich sind. Akute Notfälle werden vormittags zwischen 9 und 11 Uhr untersucht. Nachmittags gibt es keine Sprechzeiten mehr. Bestehende Termine werden umgelegt oder ersatzlos gestrichen, heißt es dort.

Lediglich eine medizinische Fachangestellte arbeitet derzeit noch in der Praxis, berichtet Kinderarzt Rösch. Eigentlich bräuchte er drei für einen umfassenden Praxisbetrieb. Der Mangel an medizinischem Fachpersonal sei groß, die Suche nach zuverlässigen Kräften schwierig. Im Sommer habe er eine ähnliche Personalsituation erlebt und versucht, neues Personal zu finden. "Es ist mir nicht gelungen, ich gebe auf", sagt Rösch. Er könne den Anspruch, den er an sich und seine Praxis stellt, nicht mehr erfüllen. Ende Februar ist Schluss.

Kein Nachfolger für Kinderarztpraxis Rösch gefunden

„Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen“, sagt Rösch. Er habe andere Pläne gehabt. Vor 31 Jahren startete der gebürtige Schwabe seine Praxis in Bad Segeberg. Vor zwei Jahren habe er begonnen, nach einem Nachfolger zu suchen. Dann wollte er mit 67 in den Ruhestand gehen und seine Patienten, „die Zwerge“, wie Rösch sie liebevoll nennt, in neuen guten Händen wissen.

Er sei immer gern Kinderarzt gewesen, sagt Rösch. Es sei laut, bunt und lebhaft in einer Kinderarztpraxis. Die meisten Krankheiten überstehen Kinder gut, als Kinderarzt sieht er seine „Zwerge“ aufwachsen, sieht, wie sie sich entwickeln. Nach 30 Jahren in der Praxis sind einige der ehemaligen Patienten längst selbst Eltern und lassen ihre Kinder dort behandeln.

Viele Familien in und um Bad Segeberg brauchen neuen Kinderarzt

Nun müssen sich Hunderte Familien in und um Bad Segeberg einen neuen Kinderarzt suchen. 1300 bis 1400 Patienten hat Rösch nach eigener Aussage im Quartal versorgt: Akutbehandlungen, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Vor allem lang geplante Vorsorgeuntersuchungen im kommenden Jahr müssen nun abgesagt werden.

Die Auswahl an Kinderärzten in Bad Segeberg und Umgebung ist nicht besonders groß. In Bad Segeberg gibt es noch die Kinderarztpraxis von Dr. Joachim Köchling (62). In Wahlstedt praktiziert Ingrid Kreitmeyr, die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin hatte die Praxis vor knapp einem Jahr übernommen. In Trappenkamp, 20 Kilometer entfernt von Bad Segeberg, arbeitet Kinderarzt Dr. Jan Fritzsche.

Das Einzugsgebiet seiner Praxis sei groß, wahrscheinlich werden sich auch einige Eltern Richtung Lübeck oder Bad Oldesloe orientieren bei der Suche nach einem neuen Kinderarzt, meint Rösch. Trotzdem werden es einige bei den Kollegen in der Nähe versuchen, die sicherlich auch genug Arbeit haben, weiß Rösch. „Die Stadt Bad Segeberg könnte gut einen zweiten Kinderarzt gebrauchen.“

Ärztenachwuchs: Lieber angestellt als eigene Praxis

Doch alle Bemühungen, einen Nachfolger zu finden, seien vergeblich gewesen. Die Praxis war in verschiedenen Fachbörsen annonciert, ernsthafte Bewerber oder Bewerberinnen habe es nicht gegeben, berichtet Rösch. Junge Ärzte gingen lieber in größere Städte und bevorzugten eine Anstellung.

Das bestätigt auch die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) mit Sitz in Bad Segeberg: „Vor allem Inhaber von Einzelpraxen haben immer mehr Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden – besonders dann, wenn diese auf dem Land sind“, erklärt Marco Dethlefsen von der KVSH.

Die neue Ärztegeneration habe andere Erwartungen an den Beruf. „Jungen Ärztinnen und Ärzten ist das finanzielle Risiko, ein Unternehmen Arztpraxis zu führen, oft zu hoch“, erklärt Dethlefsen. Gerade zum Berufseinstieg möchte der ärztliche Nachwuchs lieber in einer Anstellung arbeiten. Zudem seien in Schleswig-Holstein drei Viertel der jungen Ärzte Frauen und bevorzugen aus familiären Gründen oft Teilzeitstellen.

Versorgungssituation mit Kinderärzten im Kreis Segeberg

Ob die vorhandenen Kinderarztsitze den aktuellen Versorgungsbedarf abdecken können, sei schwer zu beurteilen, so Dethlefsen. „Klar ist: Erkältungsviren, Grippe und die RS-Viren sorgen aktuell für überfüllte Praxen und bringen Kinderärztinnen und Kinderärzte an ihr Limit.“

Bei der Betrachtung der reinen Bedarfsplanung ist der Kreis Segeberg sogar überversorgt mit Kinderärzten: Es gibt laut KVSH 18,5 Kinderarztsitze im Kreis Segeberg, damit liege der Versorgungsgrad bei 111,6 Prozent. Zusätzliche Kinderärzte wären also aktuell nicht erlaubt, vorhandene Sitze aber dürften wieder besetzt werden, erklärt Dethlefsen.

Die Anzahl der Ärzte in einer Region ist durch die Bedarfsplanung reguliert, die Vorgaben seien für die KVSH als Vertretung der niedergelassenen Ärzteschaft bindend. „Uns ist bewusst und wir bedauern, dass die Versorgungssituation in Regionen schlecht sein kann, obwohl der Versorgungsgrad laut Bedarfsplanung ausreichend ist“, so Dethlefsen. Für Veränderungen an der Verteilungssystematik müssten politische Entscheidungen auf Bundesebene getroffen werden.