Bad Segebergs Kinocenter CinePlanet 5 in neuen Händen

Bad Segeberg. Zum 1. Juli haben Ute und Frank Häfner das Kinocenter CinePlanet 5 offiziell an Tochter Saskia und ihren Ehemann Stephan übergeben. Damit ist die Kinogeschichte in Bad Segeberg auch in vierter Generation von der Familie geprägt. Schon seit 2017 arbeiten Saskia und Stephan Häfner in der Leitung des Filmtheaters mit. Somit war es nur eine Frage der Zeit bis zur Übernahme. Ursprünglich wollte die Tochter „absolut gar nichts“, wie sie heute lachend sagt, mit dem Kino zu tun haben. Und wenn, dann nur mit dem richtigen Partner an ihrer Seite. So entschied sie sich für eine Ausbildung zur Industriekauffrau.

Saskia Häfner vom CinePlanet 5 ist Kinobotschafterin

Der richtige Partner trat dann 2015 in ihr Leben – und war auch noch ein richtiger Kinofan. Er arbeitete abends im CinePlanet 5, sie vormittags im Büro in Lübeck. So gestaltet sich auf Dauer ein Zusammenleben schwierig. Frank und Ute Häfner machten sich schon rechtzeitig Gedanken, wie es mit dem Betrieb weitergehen sollte. Verkaufen oder in der Familie behalten?

Tochter Saskia entschied sich dann für das Kino – und lebt es auch. Sie ist Gründungsmitglied des Kinoverbunds Schleswig-Holsteins – ein Zusammenschluss von 56 Lichtspielhäusern im Land – und Kinobotschafterin des Hauptverbands der deutschen Filmwirtschaft. Die Botschafter sollen das Kino als Kulturort förden. „Wir wollen Kino neu denken“, sagt Saskia Häfner. Die neuen Chefs sehen das Kino nicht als reinen Abspielort für Filme. „Wir können ganz viel mehr“, erklärt Stephan Häfner. Die Räumlichkeiten stehen zur Verfügung für Sondervorführungen, Veranstaltungen, Diskussionen. Sie sind offen für alle Anregungen und Ideen.

Frank und Ute Häfner übernahmen 1991 das Kinocenter Bad Segeberg

Frank und Ute Häfner fällt das Loslassen schwer. Ute Häfner ist sozusagen im Kino aufgewachsen, erst im Central-Lichtspieltheater am Marktplatz, später im früheren Kino am heutigen Standort des CinePlanet 5. Ihr Großvater Wilhem Rehder hatte 1938 die Central-Lichtspiele am Markt eröffnet. Dort flimmerten bis 1968 Filme im prunkvollen Saal über die Leinwand. Zehn Jahre später beendeten Ute Häfners Eltern Helmut und Helma Fölster die kinolose Zeit in Bad Segeberg. In der Oldesloer Straße 34 entstand 1977 ein modernes Kinocenter mit zwei Sälen. 1991 übernahmen Frank und Ute Häfner das Filmtheater und bauten es mehrfach um und aus.

Das heutige CinePlanet 5 bietet 700 Sitzplätze in sieben Sälen

2003 eröffneten sie das CinePlanet 5 mit fünf Sälen – und wagten 2017 den nächsten großen Ausbau. Heute beherbergt das Haus sieben Säle mit insgesamt 700 Plätzen. Der kleinste Saal hat 39 Plätze, der größte 175. Zudem gibt es ein 200 Quadratmeter großes Foyer, das jeder besuchen kann, auch wenn er keinen Film anschauen will. Rund 15 verschiedene Filme werden pro Woche auf die Leinwand gebeamt, in bester Ton- und Bildqualität. Auch 3D-Filme können gezeigt werden.

Große Veränderungen stehen für die neuen Betreiber vorerst nicht an. Aber die Homepage www.cp5.de soll überarbeitet und das Thema Nachhaltigkeit am Snacktresen angegangen werden. Um Müll zu reduzieren, überlegen die beiden, mehrfach verwendbare Becher und Schalen anzuschaffen. Befürchtungen durch die Konkurrenz der Streamingangebote ins Abseits gedrängt zu werden, haben sie nicht: Kino sei immer noch ein Gemeinschafts- und Filmerlebnis.

