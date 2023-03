﻿Über Bücher im Gespräch bleiben

Lesen ist Silber, schreiben ist Gold. Unter dieses Motto hat der Verband der Schriftsteller in Schleswig-Holstein das Programm der Literaturtage gestellt. Im WortOrt in Bad Segeberg stellen vom 21. bis 24. April Autoren ihre Werke vor. Von Kriminacht bis Workshop: Das Angebot ist vielfältig.

Bad Segeberg. „Schreiben ist eine Kunst, die nicht mehr so im Blickpunkt steht. Das wollen wir verbessern“, sagt Michael Stenzel vom Verband der Schriftsteller in Schleswig-Holstein. Ein Schritt dazu sollen die Literaturtage sein, die von Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April, im WortOrt stattfinden. Motto: Lesen ist Silber, schreiben ist Gold.

An allen drei Tagen gibt es ein langes, für alle offenes Programm im Gartensaal neben der Stadtbücherei. Dabei soll nicht nur viel vorgelesen werden, die Autoren wollen auch ganz bewusst mit den Zuhörern ins Gespräch kommen.

Workshop zum Thema „Kriminelle Elfchen“

Eröffnet werden die Literaturtage am Freitag, 21. April, um 15 Uhr mit Lesungen verschiedener Autoren. Was vorgetragen wird, bleibt den Schriftstellern überlassen, es können Gedichte, Kurzgeschichten oder Auszüge aus den eigenen Romanen sein. Allenfalls zehn Minuten sollen die einzelnen Vorträge dauern.

Herbert Kummetz vom Schriftstellerverband will anschließend von 17.30 Uhr bis 19 Uhr einen offenen Workshop mit dem Thema „Kriminelle Elfchen“ anbieten. Elfchen sind literarische Spielereien mit elf Worten. Das Thema Krimi bestimmt auch den Rest des Abends: Zwischen 21 Uhr und 23 Uhr geht es um kleine und große Verbrechen, vorgetragen von vier Autorinnen und Autoren.

Kriminacht im Gartensaal bis 23 Uhr

Der Sonnabend startet um 15 Uhr mit dem ganz praktischen Workshop „Kreatives Schreiben – von der Idee zum Text“. Referent ist Georg von Sternberg, Vorsitzender des Verbands aus Kaltenkirchen. Wer mitmachen möchte, kommt einfach vorbei, es ist keine Anmeldung nötig.

Ab 17 Uhr gibt es dann wieder Lesungen, bevor gegen 21 Uhr die zweite Kriminacht unter dem Motto „...und es brennt die ganze Nacht das Licht“ im Gartensaal zumindest bis 23 Uhr stattfindet.

Am Sonntag – übrigens zugleich Welttag des Buches – betreten Schüler des 9. Jahrgangs der Dahlmannschule das Podium. Sie stellen eigene Texte zum Thema „Flaschenpost in die Zukunft“ vor. Für die besten Werke hat der Schriftstellerverband Geld- und Buchpreise in Aussicht gestellt. Eine dritte Vorleserunde wird dann um 12.45 Uhr eingeläutet. Sie ist mit „Das sprechende Buch“ überschrieben. Die Idee dabei ist, dass die Autoren ihren Vortrag immer wieder bewusst unterbrechen, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen.

Wem die Texte der Literaturtage gefallen, der wird sie auch gleich mitnehmen können. Der obligatorische Büchertisch wird nicht fehlen.

Segeberger Autoren am Programm beteiligt

Beteiligt am Programm ist auch die Gruppe „Segeberger Autoren“. So werden Silke Offer-Wesche und Torsten Ratzkowski am Freitagnachmittag, Gisela Wielert bei der ersten Kriminacht und Werner Stolle am Sonnabend bei der vorabendlichen Vorleserunde zu hören sein.

Der Verband der Schriftsteller in Schleswig-Holstein hat rund 80 Mitglieder. Prominentester Vertreter ist der Kieler Feridun Zaimoglu. Die Literaturtage veranstaltet der Verein seit 1980, immer an unterschiedlichen Orten im Land. Dabei wollen die Autoren nicht nur ihre Werke vorstellen, sondern die Lust am Schreiben wecken. Oder wie es der Großenasper Michael Stenzel sagt: „Wir wollen das Kulturgut Buch bewahren und hochhalten.“