﻿Schwertransport blockiert Rampe in Bad Segeberg – so kommen Sie dran vorbei

Ein fast 60 Meter langer Schwertransporter blockiert seit den frühen Morgenstunden am Montag eine Abfahrtsrampe der B 206 in Bad Segeberg. Das Fahrzeug sollte offenbar eine Brücke umfahren. Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Bad Segeberg. Ein fast 60 Meter langer Schwertransporter blockiert seit dem frühen Montagmorgen eine Auf- und Abfahrtsrampe zwischen den Bundesstraßen 206 und 432 in Bad Segeberg. "Der Fahrer hat irgendwie die Kurve nicht gekriegt", sagt ein Polizeisprecher am Morgen. Die Rampe ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt – voraussichtlich bis Montagabend. Der Transport braucht zunächst eine neue Fahrgenehmigung.

Verlassen steht der Schwertransporter derzeit in der Auf- und Abfahrt zwischen B 206 und B 432 und wartet auf eine Möglichkeit der Weiterfahrt. Betroffen ist der Abzweiger von der B 206 zu Möbel Kraft in Richtung Bad Segeberger Innenstadt. Der Verkehr in der Stadt ist durch die Sperrung derzeit nicht stark betroffen.

B 206 / B 432: Schwertransport bleibt in Bad Segeberg stecken

„Der Schwertransport kam in der Nacht aus Richtung Lübeck“, erklärt Polizeisprecher Lars Brockmann den Vorfall. Das Fahrzeug transportiert ein Bauteil für ein Windrad und war auf dem Weg zur A 7. Dafür muss es über die B 206 durch Bad Segeberg fahren.

Allerdings sei die B 432-Brücke über der Bundesstraße 206 zu niedrig gewesen für den Auflieger mit einer Höhe von 4,44 Metern, so Brockmann. Deshalb war geplant, dass der Schwertransporter vor der Brücke über den Gegenverkehr die Rampe hoch zur B 432 nimmt und über die Rampe auf der anderen Seite der Brücke wieder zurück auf die Bundesstraße 206 fährt.

Fast 60 Meter lang ist der Schwertransport, der am Montag eine Abfahrtsrampe zwischen B 206 und B 432 in Bad Segeberg blockiert. Er soll zurück auf die B 206 – braucht allerdings eine neue Genehmigung. © Quelle: Nadine Materne

Dieser Plan ging offenbar nicht auf. Nun steht der Transporter auf der Abfahrt zur B 432 und wird dort wohl auch noch einige Stunden stehen bleiben – dort stelle er keine Gefahr oder Behinderung dar. „Der Transport braucht eine neue Genehmigung“, erklärt Brockmann. Diese erteilt nicht die Polizei, sondern der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV). Zudem müssten Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers eingehalten werden. Deshalb sei derzeit noch nicht klar, wann ein neuer Versuch unternommen werden kann, das Fahrzeug zurück auf die Strecke zu bringen.

Rampe gesperrt: Schwertransport wartet auf neue Genehmigung

Nach Informationen aus dem Lagezentrum der Polizei könnte dies ab 22 Uhr der Fall sein. Der Schwertransport soll dann möglicherweise rückwärts aus der Auffahrt herausmanövriert werden. Bis dahin werde der LBV eine neue Strecke erarbeiten für den Schwertransport.

Der Verkehr in der Stadt Bad Segeberg wird durch den Vorfall bisher nicht stark eingeschränkt. Wer von der B 432 (Hamburger Straße) auf die Bundesstraße 206 Richtung Lübeck fahren möchte, muss lediglich an der Sperrung vorbeifahren, der Hamburger Straße folgen und dann am Kreishaus über die Straße Am Landratspark auf die B 206 auffahren.

Bad Segeberg: Die Abfahrt von der B 206 zur B 432 Richtung Innenstadt Bad Segeberg/Möbel Kraft ist derzeit gesperrt. Sie wird von einem Schwertransport blockiert. © Quelle: Nadine Materne

Autofahrer, die von der Bundesstraße 206 aus Richtung Bad Bramstedt in die Innenstadt Bad Segeberg oder zur B 432/Ziegelstraße wollen, fahren ebenfalls an der gesperrten Rampe vorbei und biegen hinter der Baustelle an der Feuerwache ab auf die Straße Am Landratspark.

Nicht betroffen von der Sperrung ist die Auffahrt zwischen B 206 und B 432 Richtung Norderstedt. Auch die Auffahrt von der B 432 (Ziegelstraße) auf die B 206 Richtung Bad Bramstedt ist frei.

Der Text wird aktualisiert.

Von Nadine Materne und Klaus J. Harm