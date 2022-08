﻿Bad Segeberg setzt Zeichen „gegen alle Idioten auf dieser Welt“

Bei der Charity-Veranstaltung „Music for Peace - Rock gegen Raketen" in Bad Segeberg gab es neben Musik auch einige Redner, die sich klar gegen den Krieg in der Ukraine positionierten. Das Publikum war bunt gemischt.

„Music for Peace - Rock gegen Raketen“: Unter diesem Motto fand am Wochenende in Bad Segeberg eine ganz besondere Veranstaltung statt, die sich gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine richtete und Spenden für die Opfer sammeln wollte. Auch der Ort war ungewöhnlich.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket