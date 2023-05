﻿Von Beatrice Egli bis Mickie Krause: Das war die Schlagernacht 2023 am Kalkberg

Bad Segeberg. Hunderte Menschen mit blinkenden Hüten, Schlaghosen, große Brillen und Blumen im Haar pilgerten am Sonnabend aus ganz Schleswig-Holstein an den Kalkberg. Offensichtlich wurde wieder Schlagernacht in Bad Segeberg gefeiert. Für viele ist sie längst ein fester Termin im Konzertplan. Dabei ist es vielen Besuchern gar nicht so wichtig, wer auf der Bühne steht. Hauptsache Schlager. Favoriten gab es am Abend dennoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Beatrice Egli und Mickie Krause“, sind die eindeutigen Favoriten bei Sven und Angelika Freitag mit ihren Freunden – nicht zu verkennen mit ihren gelben Hüten. Ihre Schlager-Preparty mit Buffet und Tanzeinlage fängt bereits vor dem Stadion am Sonnabend an. Das Großtreffen zur Schlagernacht ist längst Tradition.

Schlagernacht 2023 in Bad Segeberg im ausverkauften Stadion

Genau wie für Carsten Schütt aus Schillsdorf. Ende der 1990er Jahre hat er angefangen. „Damals waren wir zu viert“ – an diesem Tag ist die Gruppe mit gut 30 Leute nach Bad Segeberg gereist. Stilecht mit geblümten Stulpen an den Knien. „Die Atmosphäre ist einfach toll.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Stadion sind Frank und Susanne Czernitzki auf der Suche nach ihren Plätzen. Das Paar aus Husum ist das erste Mal dabei. Die Andersons eröffnen kurz nach 17 Uhr die Schlagerparty mit einem Cover von „Ein Bett im Kornfeld“, sofort ist das Publikum dabei. Als Mia Weber übernimmt und „Ich liebe das Leben“ anstimmt, nutzen Ingo und Bianca Bunsen das noch relativ leere Rund vor der Bühne zum Tanzen.

Als die Band Münchener Freiheit kurz vor 18 Uhr auf die Bühne tritt, ist das Kalkbergstadion voll. Die Schlagernacht ist mit 9500 Besuchern ausverkauft. Bei „Herz aus Glas“ werden die ersten Handylichter eingeschaltet und beim Hit „Ohne dich“ singt die Menge laut mit. „Das ist die beste Veranstaltung im Jahr. Hier kann man richtig abgehen“, sagt Kathi Karck aus Bad Segeberg.

Schlagerparty in Bad Segeberg für alle Geschmäcker

Obwohl es etwas kühl ist, ist die Stimmung hervorragend. „Mit Thermounterwäsche gehts“, sagt Dennis Jaster. Er und Moritz Raczkawksy sind aus Schleswig zur Schlagernacht gekommen. Das erste Mal. „Wir wussten gar nicht, dass es hier sowas gibt.“ Sie sind „totale Schlagerfans“ und genießen das Line-up. Nach den Dance-Schlagern von Sarah Zucker (Perfekt, Côte d’Azur), übernimmt Achim Petry die Bühne. Bei Gassenhauern wie Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n oder Wahnsinn kann er die eigene Stimme problemlos schonen.

Die Acts wechseln im Viertelstunden- bis 25-Minuten-Rhythmus. Nach einem Duett mit Petry ist Anna Maria Zimmermann dran und lässt das Publikum zu „Himmelblaue Augen“ schunkeln, bevor sie ihre hochhackigen Stiefel wegwirft und den Schlagerturbo zündet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch oben auf den Rängen läuft die Party auf Hochtouren. Mittendrin Doreen Runge aus Wahlstedt mit ihren Freundinnen, die die baldige Braut zum Junggesellinnenabschied zum Kalkberg entführt haben. „Ich wusste von nichts“, sagt Runge. „Es ist großartig.“

Auf der Bühne spielen „Sahnemixx“ die besten Songs des verstorbenen Udo Jürgens: Siebzehn Jahr, blondes Haar, Aber bitte mit Sahne, Ich war noch niemals in New York. Fast jeder kann mitsingen, das lieben die Fans am Deutschen Schlager.

Die Favoriten des Abends: Beatrice Egli und Mickie Krause

Und dann eine der Favoriten des Abends: Beatrice Egli. Als die Schweizerin ihren Hit „Mein Herz“ singt, steht die 7-Jährige Leni mit ihrer Mutter vor der Bühne und hält ein Plakat für die Sängerin in die Höhe. „Sie ist Fan von ihr, seit sie vier ist“, erklärt Mutter Merle Schnause aus Itzehoe.

Das Kontrastprogramm fährt im Anschluss Mickie Krause, der einen Ballermann-Song nach dem nächsten rausknallt. Reiß die Hütte ab, Schatzi, schenk mir ein Foto, Geh mal Bier hol’n – die Menge grölt mit. Gemessen an der Stimmung ist Krause wohl der Höhepunkt des Abends. „Bad Segeberg, ich komme wieder“, verspricht Krause am Ende seines Auftritts. „Es war geil.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Michael Holm und Bernhard Brink wird es danach wieder etwas ruhiger – bei der Schlagernacht ist für jeden etwas dabei. Zum Abschluss betreten Boney M und Leadsängerin Liz Mitchell die Bühne. Sunny, Daddy Cool, Ma Baker – ihre Hits aus den 1980ern scheinen auch nie alt zu werden. Nach fünf Stunden Schlagermarathon ist die Party vorbei. Bis zum nächsten Jahr.