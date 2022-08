﻿Bad Segeberg: Vielen Stars der Karl-May-Spiele Autogramme entlockt

Die Verwandlung der Schule am Burgfeld in Bad Segeberg

Es ist zweifellos eine der beeindruckendsten Verwandlungen der jüngeren Vergangenheit in Bad Segeberg: Wenn die Umgestaltung des Geländes der Schule am Burgfeld im Oktober wie geplant abgeschlossen ist, dann hat es sich von einer Asphaltwüste in einen kleinen Park verwandelt.