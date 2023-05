﻿Warum Möbel Kraft eine eigene Feuerwehr hat

Bad Segeberg. „Wenn ich erzähle, dass ich bei der Werkfeuerwehr von Möbel Kraft bin, gibt es immer große Augen“, erzählt Lennart Busch, „viele wissen gar nicht, dass es uns gibt.“ Staunen ist auch erlaubt – belächeln nicht. Denn die Werkfeuerwehr ist eine durchaus ernsthafte Sache. Zwar ist das Löschfahrzeug, ein LF 16 MAN mit 800-Liter-Tank, aus dem Jahr 1962 und qualmt ganz ordentlich aus dem Auspuff. Aber die Ausrüstung ist auf dem neuesten Stand und angeglichen an den Standard der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg. 20 Feuerwehrleute, darunter sechs Frauen, gehören der wohl deutschlandweit einzigen Feuerwehr in einem Möbelhaus an. Leiter ist Sven Siever, Busch sein Stellvertreter. Allesamt Mitarbeitende aus allen Abteilungen bei Möbel Kraft, deshalb auch tagsüber ständig verfügbar – und sie kennen sich aus in dem über 200 Meter langen Gebäude mit mehreren Etagen.

Werkfeuerwehr von Möbel Kraft wurde 1974 gegründet

1974 wurde die Werkfeuerwehr gegründet. Der Betrieb war über die Jahre immer weiter gewachsen, belegte ein riesiges Areal mit Verkaufs- und Lagerflächen, Verwaltung, Werkstätten, einer Betriebs- und einer öffentlichen Tankstelle sowie Außenlager in der Nähe. Die Brandschutzanforderungen mit Sprinkleranlage und Ähnlichem waren damals noch nicht so weit. So war es wohl eine Mischung aus Behördenbedenken, Versicherungsauflagen und Pragmatismus, eine eigene Feuerwehr für alle Notfälle im Haus zu haben. Heute sind es immer noch rund 45 000 Quadratmeter Verkaufs- und rund 30 000 Quadratmeter Lagerfläche. Die Werkfeuerwehr hat einen eigenen kleinen Trakt mit Büro, Einsatzzentrale, Umkleiden und Versammlungsraum. Und natürlich mit einer Fahrzeughalle.

Bei der Ausrüstung der Werkfeuerwehr von Möbel Kraft in Bad Segeberg gibt es keinen Unterschied zu anderen Wehren, wie Lennart Busch zeigt. Er ist stellvertretender Leiter der Wehr. © Quelle: Norbert Rochna

LF 16 MAN einer Berliner Feuerwehr stammt aus dem Jahr 1962

Darin steht das ehemalige Fahrzeug einer Berliner Feuerwehr. „Es ist laut und funktioniert und besteht noch jede Prüfung“, sagt Siever über den Oldtimer, der älter ist als die Werkfeuerwehr. Der Gerätewagen daneben wurde erst vor einigen Jahren angeschafft und ersetzte einen ehemaligen Kundendiensttransporter. Die Möbel-Kraft-Feuerwehr besitzt drei Hochleistungslüfter, von denen zwei immer im Gerätewagen mitfahren. Sie seien bei möglichen Einsätzen in den Verkaufsräumen wichtig, um Rauch und Wärme herauszublasen.

Auch die Freiwillige Feuerwehr greift gern darauf zurück. „Es muss mittlerweile nicht mehr jeder alles haben. Wir ergänzen uns“, erzählt Siever von der Zusammenarbeit. Er ist Mitglied in beiden Wehren, andere aus der Möbel-Kraft-Truppe auch.

Möbel-Kraft-Feuerwehr: Ausbildungsabende alle zwei Wochen

Alle zwei Wochen sind Übungsabende angesetzt, „die Ausbildung ist wie in jeder anderen Feuerwehr auch“, betont Busch. Möbel Kraft stellt das Haus nach Ladenschluss auch der Stadt-Wehr zur Verfügung, Einsätze in Treppenhäusern oder Personensuchen können dann geübt werden. „Die Orientierung ist nicht einfach in dem Gebäude“, weiß Siever. Auf geschätzt rund zehn Einsätze kommt die Werkwehr im Jahr: Ölspuren auf dem Parkplatz beseitigen, brennende Fahrzeuge oder Hecken löschen. Größte Einsätze am Haus waren ein Feuer in einem Imbissstand und ein Feuer im Keller, das Siever aber nur aus Erzählungen kennt. Aber bei Großfeuern und -einsätzen in der Stadt werden auch die Frauen und Männer der Möbel-Kraft-Werkfeuerwehr angefordert. Und sind dann gleichberechtigt und anerkannt wie alle anderen Feuerwehrleute – auch wenn das Löschfahrzeug, mit dem sie kommen, schon 61 Jahre alt ist.