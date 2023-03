Mehr Platz für das Bio-Sortiment, die Kunden und das Personal: Der Bad Segeberger Biomarkt Grünschnabel ist umgezogen. Die Ladenfläche hat sich fast verdoppelt. Neben einem insgesamt größeren Angebot wurde der Tiefkühl-Bereich ausgebaut und die Käsetheke verlängert.

Bad Segeberg. 2004 haben Anne und Sven Fuchs ihren Biomarkt Grünschnabel in der Oldesloer Straße 18 eröffnet. Am Donnerstag eröffneten sie an einem neuen Standort. Aber umgewöhnen müssen sich die Kunden nicht. Der Biomarkt zog nur ein Haus weiter in die Nummer 16, in den ehemaligen Laden von Leder Böttcher. Statt 90 Quadratmeter stehen nun 150 Quadratmeter zur Verfügung.