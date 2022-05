TV-Show-Kandidat aus Bad Segeberg: Philipp Krause (26) will ab 15. Juni bei RTL das Herz der „Bachelorette“ Sharon Battiste gewinnen. Der 26-jährige Sportfan geht jeden Tag in ein Lübecker Fitnessstudio. Ob er Chance auf die letzte Rose hat?

Bad Segeberg.In drei Wochen werden Rosen verteilt: Dann buhlen im Fernsehen wieder 20 Männer um das Herz einer einzelnen Frau – der Bachelorette. Im Mittelpunkt der TV-Show bei RTL steht diesmal die Deutsch-Jamaikanerin Sharon Battiste (30). Und einer der Kandidaten kommt aus Bad Segeberg. Philipp Krause ist 26 Jahre alt und hofft ab 15. Juni auf Rosen von der Bachelorette, also der "Junggesellin".

Denn auf diesem Weg wird den Herren signalisiert, dass sie noch im Rennen sind. Wer am Tag der Entscheidung keine Rose bekommt, verlässt die Show. In dieser Staffel geht es nach Thailand, wo verschiedene außergewöhnliche Abenteuer warten – vor einer Traumkulisse. Die Bachelorette soll die Männer bei einzelnen Dates oder Treffen in der Gruppe besser kennenlernen, bis am Ende ein Auserwählter übrig bleibt. Im besten Fall ist das der Start einer neuen Liebesgeschichte – und die Öffentlichkeit kann dabei zusehen.