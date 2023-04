﻿Lokal am Großen Segeberger See in neuen Händen

Die Gastronomie in der Badeanstalt am Großen Segeberger See hat einen neuen Betreiber: Henrik Grandt hat das Lokal übernommen. Es ist auch das Vereinsheim des Segeberger Sportfischer-Vereins. Der gelernte Koch ändert nicht nur den Namen des Hauses am See in Bad Segeberg, sondern hat weitere Pläne.

Die neuen Stühle für die Terrasse sind schon da, die Tische sollen folgen. Henrik Grandt will das Lokal „Jürgens am See“ an der Badeanstalt am Großen Segeberger See am 4. Mai eröffnen. Die Gäste können dann Ausblick und Abendsonne genießen.

Bad Segeberg. Das „Haus am See“ bekommt nicht nur einen neuen Betreiber, sondern auch einen anderen Namen: „Jürgens am See“ wird das Lokal künftig heißen, das gleichzeitig Eingang zur Badeanstalt am Großen Segeberger See ist. Henrik Grandt will am Donnerstag, 4. Mai, mit frisch renovierten Räumen und neuer Speisekarte eröffnen. Der gelernte Koch kennt die Gegebenheiten dort gut, denn er hat schon in den vergangenen vier Jahren im „Haus am See“ unter der Leitung von Falko Arp gearbeitet. Der Vater von Fußball-Profi Fiete Arp hat sich zum Jahresende aus dem Betrieb zurückgezogen.

Segeberger Sportfischer-Verein betreibt Badeanstalt am Großen Segeberger See

Das Lokal ist das Vereinsheim des Segeberger Sportfischer-Vereins (SSV). Der Verein betreibt auch die Badeanstalt. „Die Sportfischer haben gefragt, ob ich übernehmen will“, erzählt Grandt. Er wollte. Und er ist dankbar für die große Unterstützung durch den SSV-Vorsitzenden Dirk Reher und die Vereinsmitglieder. „Wann immer ich etwas habe, kann ich mich an sie wenden.“ So wurde das „Vereinszimmer“, ein Gastraum, in dem rund 40 Personen Platz finden, von den Mitgliedern renoviert und völlig neu gestaltet, alte Bilder, Pokale und ausgestopfte Fische entfernt. Hell und freundlich präsentiert sich jetzt der Raum, der auch für Feiern aller Art gebucht werden kann. Um den Neuanfang nach außen hin deutlich zu machen, hat sich Grandt für den Namen „Jürgens am See“ entschieden – als Hommage an seinen verstorbenen Vater.

Die Badeanstalt am Großen Segeberger See wird vom Segeberger Sportfischer-Verein betrieben. Das Haus ist gleichzeitig Vereinsheim. Henrik Grandt hat jetzt die Gastronomie übernommen. © Quelle: Norbert Rochna

Vom 1. Juni bis 31. August ist die Badeanstalt geöffnet. Dann bietet das „Jürgens am See“ tagsüber eine Freibad-Imbiss-Karte an mit Pommes, Currywurst, Kuchen und anderen Kleinigkeiten. Neu auf der Karte sind Fischbrötchen, darunter die „SSV-Stulle“ mit Fischfrikadelle. Künftig will Grandt, der sein Handwerk im einstigen „Waidmannsheil“ in Bockhorn gelernt hat, auch in den Abendstunden öffnen und gutbürgerliche, saisonale Gerichte servieren, mit vegetarischen und veganen Varianten. Auch Fänge aus dem See sollen auf dem Teller landen.

Abendsonne auf der Terrasse der Badeanstalt am Großen Segeberger See

Die Sonne geht auf der anderen Seite des Sees unter, erzählt Grandt, sodass die Gäste Abendsonne und Ausblick lange auf der großen Terrasse genießen können. „Da passen locker 150 Leute rauf.“ Neue Stühle sind schon angekommen, die Tische folgen in diesen Tagen. Auch in neue Sonnenschirme und ein großes Zelt wurde investiert. Einen großen Outdoor-Smoker will der Koch wieder auf Vordermann bringen und dann unter anderem Spare-Ribs anbieten. Unabhängig vom Badebetrieb will Henrik Grandt sein Lokal das ganze Jahr über öffnen, ab Mai immer donnerstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr, im Sommer dann täglich bis 21 Uhr. Eintritt müssen übrigens natürlich nur Badegäste bezahlen.

Seinen offiziellen Einstand als neuer Vereins- und Gastwirt gibt Grandt am 1. Mai mit einem Erbsensuppen-Essen beim Anangeln der Sportfischer. Ab 4. Mai sind dann auch alle anderen Gäste im „Jürgens am See“ willkommen.