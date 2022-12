﻿Badeanstalt: Stadt Bad Segeberg will Sportfischerverein unter die Arme greifen

Die lange Zeit vernachlässigte Badeanstalt am Großen Segeberger See hat nicht zuletzt durch das Engagement der Stadt Bad Segeberg an Attraktivität gewonnen. Doch ihr Betreiber, der Segeberger Sportfischerverein, ächzt unter den immer strengeren Auflagen und den damit verbundenen Kosten.

Bad Segeberg. In den vergangenen Monaten dürften sich die Segeberger Sportfischer und ihr Vorsitzender Dirk Reher im Stillen mehr als einmal gewünscht haben, auf dem Großen Segeberger See einfach nur noch angeln zu dürfen – anstatt an dessen Ufer auch noch eine öffentliche Badeanstalt betreiben zu müssen. Denn die Auflagen bei der Sicherheit und die damit verbundenen Kosten machen es den Ehrenamtlern immer schwerer, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

Über viele Jahre waren die Kosten für die Anlage am Südufer ähnlich gering wie deren Attraktivität für Badegäste. Beides hat sich zuletzt geändert. Der Hauptgrund dafür sind die Investitionen der Stadt Bad Segeberg im Jahr 2022 in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro, unter anderem für den Neubau eines Stegs zum Sprungturm und die Neugestaltung der gesamten Freifläche einschließlich der Parkplätze.

Das Engagement hat sich in der vergangenen Saison bereits in den Besucherzahlen niedergeschlagen, die zwar immer noch deutlich hinter dem traditionell beliebteren Ihlsee zurückliegen, aber durchaus Anlass zur Hoffnung geben. Im Durchschnitt waren in den vergangenen Jahren während der Saison rund 2500 Badegäste gekommen. 2022 waren es laut Stadt doppelt so viele. Allein über die – nach wie vor sehr moderaten – Eintrittsgelder konnten dadurch über 10 000 Euro eingenommen werden.

Badeaufsicht am Großen Segeberger See kostet im Jahr fast 30 000 Euro

Das Problem sind vor allem die Ausgaben. Allein für die personell inzwischen extrem aufwendige Badeaufsicht sind beim Sportfischerverein Kosten in einer Gesamthöhe von exakt 27 667,58 Euro aufgelaufen. Gemäß vertraglicher Regelung zwischen Stadt und Verein trägt die Kommune grundsätzlich 50 Prozent der Kosten für die Badeaufsicht.

Waren das in der Zeit vor Corona lediglich rund 1000 Euro jährlich, liegt der städtische Anteil inzwischen bei knapp 15 000 Euro. Und das ist noch nicht alles: Weil die Sportfischer auch ihre eigene Hälfte nicht aus eigener Kraft stemmen können, sprang die Kommune auch hier in die Bresche. Abzüglich der Einnahmen bleiben also noch weitere 1367,58 Euro, die sie zuschießen muss.

Letztes Wort hat die Stadtvertretung in Bad Segeberg

Abgesegnet werden muss das alles noch von der Stadtvertretung während ihrer nächsten Sitzung am Dienstag, 13. Dezember, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Sowohl der Sozialausschuss als auch der Haupt- und Finanzausschuss haben allerdings bereits mit breiten Mehrheiten grünes Licht gegeben. Es gab jeweils nur ein paar Enthaltungen, aber keine Gegenstimmen.

Der ursprüngliche Sperrvermerk im Haushalt in Höhe von 15 000 Euro für den Zuschuss zur Badeaufsicht 2022 soll aufgehoben und der weitere Bedarf des Sportfischervereins ausgezahlt werden. Entsprechend soll im Haushalt 2023/2024 verfahren werden. Ergänzt wird dieser Ansatz laut Beschluss durch weitere 5000 Euro, die dem Sportfischerverein bei Bedarf ebenfalls überwiesen werden sollen. Diese Summe erhält jedoch zunächst einen Sperrvermerk und muss vom Verein jeweils zusammen mit der Abrechnung beantragt werden.

Segeberger Sportfischerverein darf keinen Gewinn machen

Ein weiteres Problem: Der „Bereich Badeanstalt“ muss für die Sportfischer mit einem neutralen Ergebnis abschließen, da der Verein ansonsten seine Gemeinnützigkeit verlieren könnte. Auch bringe das aktuelle Vertragskonstrukt bestimmte Haftungsrisiken gegenüber der Stadt Bad Segeberg bei einem Schadensfall. Es wird dahingehend nun noch einmal geprüft.

Aktuell laufen zwischen der Stadt und dem Verein sowie der DLRG und der DRK Wasserwacht Gespräche darüber, wie man sich am Großen Segeberger See für die Zukunft aufstellt. Beide Rettungsorganisationen sind zuversichtlich, dass die kommende Saison sicherheitstechnisch so abgedeckt werden kann wie die abgelaufene, wenn rechtzeitig mit der Ausschreibung für die Rettungsschwimmer begonnen wird. Aktuell sind am See 19 Frauen und Männer beschäftigt.

Dirk Reher vom Sportfischerverein hat sich gemeinsam mit Mitgliedern Gedanken gemacht, wie die Badeanstalt am Großen Segeberger See noch attraktiver © Quelle: Nadine Materne

SSV-Vorsitzender Dirk Reher hat zwar davor gewarnt, der Verein komme längst auch an seine ehrenamtliche Leistungsgrenze, sich aber ausdrücklich zum Fischereipachtvertrag mit der Stadt bekannt. Darin hat er sich zur „Aufrechterhaltung eines uneingeschränkten Badebetriebs“ verpflichtet. Dass aufgrund der Auflagen derzeit lediglich 350 Gäste gleichzeitig auf der Anlage sein dürfen, stelle die Verantwortlichen verbunden mit den hohen Fixkosten indes vor erhebliche Herausforderungen.

Leitsystem für Badeanstalt am Segeberger See?

Ungeachtet all dieser Probleme haben die Sportfischer sich Gedanken gemacht, wie man das Angebot weiter verbessern könnte. Denkbar wären ein Beachvolleyball-Feld, ein Ausbau des Sprungturms, eine Wasserrutsche oder ein WLAN-Hotspot für Besucher. Ein Leitsystem könnte das Auffinden der eher versteckt gelegenen Badeanstalt gerade für Ortsunkundige auch über digitale Medien erleichtern.

Die Gebühren für die nahegelegenen Parkflächen im Winklersgang und auf der Backofenwiese könnten zudem auf den Eintritt angerechnet werden. Zum Vergleich: „Die Flächen am Ihlsee sind kostenlos.“ Auch mit dem umständlichen Ein- und Ausgang durch die Gaststätte sind die Betreiber nicht wirklich glücklich. Sie wünschen sich Kartenautomaten, einen höheren Zaun und vielleicht einen separaten Zugang für Dauerkarten-Inhaber.