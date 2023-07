Mit interaktiver Karte

Es muss nicht immer das klassische Freibad in der Stadt sein: An vielen Badeseen im Kreis Segeberg können Familien und Freunde inmitten der Natur schwimmen. Was die Naturbäder bieten und wo sie zu finden sind.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket