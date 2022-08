Über kleine fiese Steinchen geht es, dann durch Moor, in dem man je nach Körpergröße bis zum Knie versackt, und am Ende warten noch Glasscherben und – noch viel gemeiner – Korken auf die Besucher. Der Barfußpfad in Todesfelde ist ein Besuchermagnet und längst kein Geheimtipp mehr.

Todesfelde. Man weiß nicht genau, was fieser ist, der knietiefe Modder, die kleinen spitzen Steine oder die Korken, über die man bei der letzten Station muss. Eines steht aber fest: Wer den Barfußpfad in Todesfelde absolviert hat, spürt seine Füße noch am Abend. „Die sind gut durchblutet“, sagt Jonas Hövermann und lacht. Hövermann vom Verein Kiwebu (Kinder-Werkstatt-Bund) freut sich, dass das Gelände des Vereins so gut besucht wird. In der Saison von Anfang Mai bis Ende Oktober kommen durchschnittlich 25.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Barfußpfad. Er ist mittlerweile als außerschulischer Lernort anerkannt.

Der Verein Kiwebu wurde 2007 aus einem Zusammenschluss von Pädagogen gegründet. Schnell gab es das Ziel, einen Barfußpfad zu bauen, um Menschen unterschiedlichen Alters ein besonderes Erlebnis in der Natur zu bieten. Lange dauerten die Suche nach einem passenden Grundstück, die Genehmigungen und alles, was dazu gehört. War das Gelände am Ortsrand von Todesfelde zunächst nur für Gruppen und Schulklassen gedacht, wurde es schnell für jeden Interessierten geöffnet. Peu à peu folgte ein Hindernis nach dem anderen, das es ohne Schuhe und Strümpfe zu überwinden gilt. In Schleswig-Holstein gibt es nur wenige dieser Parks.

Erste Regel: Ausziehen, was die Füße bedeckt. Im Eingangsbereich stehen große Ablagefächer für die Schuhe und Sandalen der Besucher. Es folgt ein Kneipp-Fußbad mit eiskaltem Wasser. „Im Storchenschritt hier durch“, sagt Jonas Hövermann und macht es vor. Nach der dritten Runde im Wasserbecken spürt man die Füße und Beine nicht mehr, „das ist gut, dann tut es bei den ersten Hindernissen nicht so weh“, gibt Hövermann mit auf den Weg und lacht.

Dann folgt ein 1000 Meter langer Parcours, der es zwischendurch in sich hat. Über Holzbalken, durch Kiesfelder, in Wassertümpel und – beliebt vor allem bei den jüngsten Besuchern – mittenmang durch Modderlöcher. Wer noch nie versucht hat, nur mit den Füßen und Zehen aus zwei Seilen eine Schleife zu binden oder Henkelbecher an Haken zu hängen, der kann das in Todesfelde versuchen.

Viele Hindernisse setzen eine gewisse Balance und Körperbeherrschung voraus, allerdings gibt es alternative Wege für den, der sich nicht traut. „Auch mit dem Kinderwagen kommt man hier gut durch“, sagt Jonas Hövermann. Gezwungen, barfuß zu gehen, werde übrigens keiner. Der Besucher wundert sich, wie gut es tut, ohne Fußbekleidung unterwegs zu sein. „Wir haben den Tipp von Freunden bekommen, das ist echt schön hier“, sagt Christian Gielow aus Ellerau. Sohnemann Dominik (4) läuft voran und meistert jedes Hindernis mit Bravour. „Im Sommer bin ich viel barfuß“, sagt der Junge und wetzt zum nächsten Baumstamm, über den er klettern kann.

Alles zum Barfußpfad Der Barfußpfad liegt hinter dem Sportplatz in Todesfelde und ist ausgeschildert. Das Parken ist kostenfrei. Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro, für Kinder vier Euro. Das Maislabyrinth schlägt mit sechs und vier Euro zu Buche. Das Kombiticket ist für zwölf und sieben Euro zu haben. Für E-Bikes gibt es eine Ladestation. Hunde sind nicht auf dem Gelände erlaubt. Geöffnet ist der Park täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Saison endet am 23. Oktober. Näheres unter www.kiwebu.de, Telefon 0160/3248265.

Jonas Hövermann und seine Vereinskollegen stellen immer wieder fest, dass auch Kinder seltener als früher ohne Schuhe in der Natur unterwegs sind und ihnen damit ein wichtiges Körpergefühl abhanden kommt. „Dabei sind Kinder deutlich unempfindlicher als Erwachsene“, hat er bemerkt. Die Lütten würden ohne groß zusammenzuzucken den Parcours schaffen. Die Erwachsenen eher mal kurz aufschreien, wenn es doch zu arg werde.

Zum ersten Mal in Todesfelde ist Familie Petersen aus Preetz. Was am Besten war? „Das Moor“, sagen die Töchter Lea (12) und Lara (9) wie aus der Pistole geschossen und zeigen auf ihre schwarzen Beine. Ihre Eltern Jessika und Sven sind genauso begeistert. „Hier kann man die Kinder auch gut alleine losgehen lassen“, sagt Jessika Petersen.

Grobe Reinigung der Füße mit Wasser und Bürste

Am Ende des Parcours wartet die Station mit Wasserpumpe, Bürsten und Sitzmöglichkeiten. Dort können die vom Moor schwarzen Füße grundgereinigt werden. „Kurze Hose und Handtuch sollte man mitbringen“, gibt Hövermann mit auf den Weg.

Wer sich im Anschluss stärken möchte, kann das am Imbiss des Vereins oder mit dem mitgebrachten Picknick. Es gibt zahlreiche Sitzmöglichkeiten mit Grillplätzen. „Hier bei uns werden oft Familienfeiern oder Betriebsfeste abgehalten“, freut Jonas Hövermann sich. Das Kiwebu-Gelände ist schon lange kein Geheimtipp mehr.

Das Maislabyrinth in Todesfelde ist vier Hektar groß

Direkt neben dem Barfußpfad gibt es jetzt im dritten Jahr ein vier Hektar großes Maislabyrinth, dass zum Verlaufen einlädt. Familie Hornbruch aus Kiel ist am Start des Labyrinths zwar reingegangen – aber genau dort nach 50 Minuten auch wieder rausgekommen. Das Ziel haben sie nicht erreicht, sind aber dennoch schwer begeistert. "Das ist toll hier", sagt Nina Hornbruch. Ihr Mann Götz und Tochter Mette bestätigen diese Einschätzung.

Im Maislabyrinth sind die drei fast verzweifelt. „Es sieht alles gleich aus, man hat keine Chance“, meinen sie und lachen. Über die Maisspitzen in drei Metern Höhe hinweg konnten sie sich wenigstens an den hohen Bäumen im Knick rund ums Feld herum etwas orientieren. Der Besuch im Barfußpfad gehört bei den Kielern mittlerweile zum Jahresprogramm.