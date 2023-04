﻿Sperrung in Groß Rönnau: Geh- und Radweg an L68 wird erneuert

Der Geh- und Radweg an der L68 in Groß Rönnau wird umgebaut – die Straße wird mehrere Wochen teilweise gesperrt.

Groß Rönnau. Erneut steht eine Baumaßnahme an der Landesstraße 68, Segeberger Straße, in Groß Rönnau bevor. Nach mehreren Rohrbrüchen in der Trinkwasserleitung unter dem Radweg an der L68 soll diese nun erneuert werden. Bei der Gelegenheit wird die Oberfläche umgestaltet. Die Baustelle wird den Verkehr auf der L68 mehrere Wochen lang beeinträchtigen.

„Im Winterhalbjahr 2021/2022 hatten wir fünf Rohrbrüche“, erinnert sich Joachim Rathje, Bürgermeister in Groß Rönnau. Die Leitungen sollen im Ortseingangsbereich nun auf einer Länge von etwa 230 Metern erneuert werden. Da die Rohre unter dem Geh- und Radweg liegen, soll bei der Maßnahme gleich auch die Oberfläche neu gepflastert und umgestaltet werden.

Neuer Geh- und Radweg, Parkplätze an der L68 in Groß Rönnau

Der neue kombinierte Geh- und Radweg an der Segeberger Straße wird verbreitert von 2,50 auf dann drei Meter. Außerdem werden die Parkflächen an der Landesstraße in Groß Rönnau neu geordnet. „Derzeit stehen die Fahrzeuge dort auf dem unbefestigten Straßenrand“, schildert Rathje. Wie im „wilden Westen“. Wenn Anlieger von ihren Grundstücken fahren wollen, werde deren Sicht auf den querenden Verkehr auf der L68 zum Teil stark beschränkt. „Mit festen Parkbuchten geben wir nun die Parkplätze vor“, sagt Rathje. Zudem werde das Ortseingangsbild verschönert mit Pflanzkästen und die Straße optisch eingeengt, um den Verkehr zu bremsen.

Umgebaut wird der Geh- und Radweg mit Parkstreifen von der Segeberger Straße / L68 zwischen den Hausnummern 9 und 23, teilt Amtsmitarbeiter Jascha Winter mit – bis zur Bushaltestelle „Lindenweg“. Diese wird im Zuge der Arbeiten barrierefrei umgebaut, sodass auch ein Einsteigen mit Kinderwagen oder Rollstuhl leicht möglich wird.

Acht Wochen Baustelle auf der L68 in Groß Rönnau

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich acht Wochen dauern. Der Baubeginn ist abhängig vom Zeitplan der Baufirmen, Amtsmitarbeiter Jascha Winter rechnet mit einem Baustart etwa Mitte Mai. Während der Bauzeit soll die L68 halbseitig gesperrt werden. „Die Anwohner wurden bereits mit einem Schreiben informiert“, so Bürgermeister Rathje.

L68 / Segeberger Straße in Groß Rönnau: Wildes Parken auf dem Seitenstreifen wird künftig unterbunden, feste Parkbuchten werden gebaut. © Quelle: Nadine Materne

Der Durchgangsverkehr aus Norden, von Tensfeld kommend, soll an der Baustelle vorbei geführt werden einspurig. Eine Ampelschaltung ist nicht geplant, so Rathje. Der Verkehr aus Süden, von Klein Rönnau kommend, soll vor dem Ortseingangsschild Richtung Nehms umgeleitet und dann über die Dorfstraße zurück auf die Segeberger Straße in Groß Rönnau geführt werden. „Wir sind bemüht, den Schwerlastverkehr großräumiger umzuleiten und nicht durch die Dorfstraße zu leiten“, so Rathje. Zudem appelliert er an die Kieswerke in Tensfeld, die Baustelle weiträumiger umfahren zu lassen von Kieslastern.

Zuschüsse für Umbau an der L68 in Groß Rönnau

300 000 Euro investiert die Gemeinde Groß Rönnau in den Umbau. „Aber wir bekommen Fördergelder“, so Rathje. Der Kreis Segeberg fördert den Geh- und Radweg mit 40 000 Euro. Der Umbau der Bushaltestelle wiederum wird von der SVG (Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft) mit 22 000 Euro bezuschusst.

Auch die SH Netz werde sich an der Baumaßnahme beteiligen, so Amtsmitarbeiter Winter, sie erneuert bei der Gelegenheit ein Mittelspannungskabel.