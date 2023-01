﻿Bauen bei Bad Segeberg: Manche Grundstücke sind plötzlich wieder zu haben

Kreis Segeberg. Die Gemeinden im nahen und weiten Umland von Bad Segeberg weisen auch 2023 viele neue Bauplätze aus. Allerdings ist mancherorts die Nachfrage eingebrochen. Die derzeit schwierigen Baubedingungen setzen den künftigen Bauherren zu.

Im Amt Trave-Land beschäftigen sich die Gemeinden nahezu durchgehend mit der wohnbaulichen Weiterentwicklung, sagt Timo Zepernick von der Abteilung Planen, Bauen, Umwelt. Derzeit sinke aber das Kaufinteresse angesichts der aktuellen Lage. „Es kam bereits vor, dass Interessenten von Reservierungen zurückgetreten sind.“

Bauplätze in Schieren, Pronstorf, Glasau und Wakendorf geplant

Etwa zwölf Bauplätze plant Schieren in einem privaten Baugebiet, die Gemeinde Pronstorf elf Grundstücke, ebenfalls mit privatem Investor. Glasau strebt ein gemeindliches Baugebiet an mit etwa 22 Grundstücken. Und Wakendorf I will neun Grundstücke erschließen.

Außerdem stehen derzeit noch knapp 20 von 25 Baugrundstücken am Raiffeisenplatz in Fahrenkrug zum Verkauf, sagt Zepernick. Der Kaufpreis pro Quadratmeter liegt bei 255 Euro, plus 8 Euro pro Quadratmeter für Anschlussbeiträge. Interessenten können sich direkt an das Amt Trave-Land (www.amt-trave-land.de) wenden.

Ursprünglich hatte es einmal 150 Interessenten gegeben, sagt Bürgermeister Reiner G. Martin. Doch wegen der anfallenden Erschließungskosten seien die Quadratmeterpreise höher als üblich. Hinzu kamen die steigenden Kreditzinsen für Käufer – und, „ganz gravierend“, die gestiegenen Materialkosten. Da gebe es derzeit keine Festpreise.

Fahrenkrug will Preis für Bauplätze nicht senken

Die Grundstückspreise können nicht gesenkt werden. „Das ist ein reiner Kostenpreis“, so Martin Professionell vermarktet würden die Flächen noch nicht. Es gehe Fahrenkrug darum, dass die Bewerber Menschen seien, die sich mit dem Wohnen auf dem Land arrangieren und wohlfühlen, und sich auch ehrenamtlich engagieren.

Fahrenkrugs Bürgermeister Reiner G. Martin: „Bei den Grundstückspreisen können wir nicht runtergehen.“ © Quelle: Karsten Paulsen

Martin ist sich sicher: Irgendwann würden sich Materialkosten und Zinsen einpendeln. „Die Nachfrage stellt sich wieder von allein ein. Mittelfristig werden wir die Grundstücke verkaufen.“ Zu groß angelegt sei das Wohngebiet nicht, sagt er. Die Gemeinde habe im Übrigen bei Planungsbeginn vor über sechs Jahren nicht wissen können, dass Russland einmal einen folgenreichen Krieg beginne.

Für Bauplätze in Boostedt bis Mitte Januar bewerben

Im Amt Boostedt-Rickling standen rund um Weihnachten 22 Grundstücke in der Waldsiedlung in Boostedt zum Verkauf. "Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 13. Januar", sagt Amtsleiter Sven Plucas. Der Quadratmeterpreis ist gestaffelt und liegt zwischen 169 und 219 Euro. Die Unterlagen zur Bewerbung sind auf der Internetseite der Gemeinde Boostedt (www.boostedt.de) einsehbar.

Die Bewerber können Punkte sammeln. Dem Bewerber mit den meisten Punkten wird danach sein favorisiertes Grundstück angeboten, dem Zweiten das jeweils höchst favorisierte freie Grundstück. Punkte gibt es etwa für Kinder, ehrenamtliches Engagement, Pflegebedürftigkeit von Familienmitgliedern und den Bezug zu Boostedt durch Familie und Arbeit.

In Groß Kummerfeld rege Nachfrage an Bauplätzen

Der Verkauf der 28 Grundstücke in Groß Kummerfeld läuft. Die Bewerbungsfrist ist bereits abgelaufen, sagt Plucas. Derzeit seien sechs restliche Grundstücke noch nicht verkauft, aber reserviert. „Sollte hier noch jemand abspringen, sind auf der Nachrückerliste noch genügend Interessenten vorhanden.“ Deshalb könnten vorerst keine neuen Bewerbungen berücksichtigt werden.

Das Vergabeverfahren läuft seit einem Jahr. Es waren 111 Bewerbungen eingegangen. Knapp 30 Interessenten seien abgesprungen, die ein Grundstück angeboten bekommen haben. "Dies hat verschiedenste Gründe, meist die gestiegenen Zinsen und die hohen Baukosten", erklärt der Amtsleiter. Wer generell Interesse an Grundstücken im Amt Boostedt-Rickling hat, kann sich an die Bauverwaltung des Amtes Boostedt-Rickling wenden, Twiete 9, 24598 Boostedt, oder Telefon 04393/9976-26.

Neue Bauplätze auch in Damsdorf

In Damsdorf endet bald die Erschließung eines Baugebietes mit neun Plätzen westlich der Segeberger Straße (L68). „Der Quadratmeter kostet 95 Euro“, sagt Bürgermeister Jürgen Kaack. Die Grundstücke sind mit 900 bis 1000 Quadratmetern großzügig geschnitten. „Das ist eigentlich ein glücklicher Umstand.“ Allerdings schlägt sich das dann auch im Grunderwerbspreis nieder.

Neun Bauplätze hat Damsdorf zu vergeben. Die Bewerbungsfrist läuft noch. © Quelle: Jürgen Kaack

Bevor der Baumarkt in Unruhe geraten war, hatten sich in Damsdorf 22 Interessenten gemeldet. Bis 1. März könnten sich Bewerber noch bei Bürgermeister Kaack oder dem Amt Bornhöved (www.amt-bornhoeved.de) melden.

In Groß Niendorf 13 neue Bauplätze geplant

Im Amt Leezen ist 2023 nur in Gr0ß Niendorf ein kleines Baugebiet mit 13 Bauplätzen geplant, sagt Amtsleiter Ulrich Schulz (Leezen). „Der Bebauungsplan ist genehmigt, allerdings muss das Gebiet noch erschlossen werden.“ Wann es fertig werde, sei unklar. „Probleme angesichts gestiegener Kreditzinsen mit Stornierung, Rückgabe oder Leerflächen haben wir im Amt Leezen nicht.“

Von den 13 Grundstücken gehen zwei an den ehemaligen Eigentümer der Fläche, erklärt Groß Niendorfs Bürgermeister Karl-Heinz Westphal. Für die übrigen elf gebe es mehr Interessenten. Wenn nötig, werde später eine Punkteliste für Bewerbungen erstellt. Über die Preise konnte er noch nichts sagen. Das hänge von den künftigen Erschließungskosten ab. Die Planung für die Erschließung liege in den letzten Zügen. Dann müssten nur noch Baufirmen gefunden werden.

Sparkasse Südholstein berät Bauherren

Bei der Sparkasse Südholstein ist der Bauwunsch vieler Kunden ungebrochen, und offenbar stehen auch die Finanzierungen. „Wir können aktuell keinen Anstieg bei notleidenden Immobilienkrediten feststellen“, sagt Sprecher Stephan Kronenberg. „Dafür ist jedoch unsere Beratungsleistung umso mehr gefragt.“ Viele Kunden würden sehr genau prüfen, wie sie im aktuellen Zinsumfeld ihren Immobilienwunsch realisieren können.