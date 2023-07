﻿Bauen in Bad Segeberg: Hier entstehen Wohnungen

Bad Segeberg. Der Bebauungsplan für Wohnungen am Nelkenweg in Bad Segeberg ist auf den Weg gebracht. Seit Jahren wurde zwischen Politik, Investoren und Anwohnern um Art, Zahl und Höhe der Häuser gerungen, die auf dem Areal zwischen Nelkenweg und BBZ entstehen sollen. „Jetzt haben wir ein Ergebnis gefunden, mit großer Mehrheit. Gott sei Dank“, sagte Bauausschuss-Vorsitzender Wolfgang Tödt (BBS).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Thema sei zur Genüge besprochen und beraten worden, 16 Jahre lang, wie Tödt betonte. Die Rahmenbedingungen stünden nun fest. Eine Wege- und Verkehrsplanung könne erst folgen, „wenn wir weitere Parameter wie die geplanten Wohneinheiten haben“.

Zudem hatte eine Anwohnerin in der Bürgerfragezeit am Anfang der Sitzung eindringlich darum geworben, den Bebauungsplan für Wohnungen am Nelkenweg in Bad Segeberg auf den Weg zu bringen. Es sei mit einer maximalen Haushöhe von 9,50 Metern ein Kompromiss gefunden worden. „Bitte fangen Sie jetzt nicht an, neue Ideen auf den Tisch zu bringen“, bat sie.

Neue Wohnungen in Bad Segeberg: Grüne und SPD wollten Änderungen

Doch ganz reibungslos lief es dann doch nicht ab. Die Grünen unternahmen einen letzten Versuch, als maximale Höhe 12 Meter zu erlauben, um damit mehr Wohneinheiten zu schaffen. Es sollten mehr Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit haben, innerstädtisch leben zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die SPD wollte sich dem nicht verschließen, Jens Röhling sagte: „Wir müssen in die Höhe gehen, nicht in die Breite“. Er wollte den B-Plan im Bauausschuss der Stadt Bad Segeberg erneut beraten lassen. „Wir werden um jede Wohneinheit kämpfen“, kündigte, SPD-Fraktionschef Dirk Wehrmann an.

BBS-Fraktionsvorsitzender Jürgen Niemann sagte, dass jede Erhöhung auch eine Erhöhung der Zahl der Wohneinheiten bedeute.

CDU-Fraktionschef Michael Hintz war letztendlich die Diskussion leid: „Wir haben einen Kompromiss gefunden. Wir sollten heute zur Abstimmung kommen.“ Mit ihrer Mehrheit schoben die Stadtvertreter von BBS und CDU die Erstellung des B-Plans 94 für Wohnungen am Nelkenweg in Bad Segeberg an. Die SPD stimmte dagegen, die Grünen enthielten sich.

Lesen Sie auch

Erlaubt werden sollen im nördlichen Teilbereich im Baugebiet am Nelkenweg in Bad Segeberg künftig nur noch zwei statt drei Geschosse und drei einzelne Gebäude mit jeweils sechs Wohneinheiten – also 18.

KN